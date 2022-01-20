США сочтут новым вторжением любое пересечение войсками РФ границы с Украиной – Белый дом

На возможное вторжение РФ в Украину будет дан "быстрый, жесткий и единый ответ" со стороны США и их союзников, отметила Псаки Фото: EPA

"Президент [США Джо] Байден четко говорил президенту РФ [Владимиру Путину]: если какие-либо вооруженные силы России пересекут границу Украины, это будет новым вторжением, и на это будет дан быстрый, жесткий и единый ответ со стороны Соединенных Штатов и их союзников", – отметила Псаки.

Байдену, по словам Псаки, также известно, что у России имеется "масштабная стратегия агрессии, помимо военных действий", в частности "кибератаки и тактика использования нерегулярных вооруженных формирований".

"Он [Байден] подтвердил сегодня, что на такие акты российской агрессии будет дан решительный, зеркальный и единый ответ", – резюмировала пресс-секретарь Белого дома.

Байден на пресс-конференции 19 января предостерег РФ от вторжения в Украину.

"Если [россияне] сделают то, что они способны сделать, – это станет катастрофой для РФ. Наши союзники и партнеры готовы принять жесткие меры, которые причинят значительный ущерб России и российской экономике", – сказал американский президент.

Он добавил, что РФ "никогда не сталкивалась с санкциями, которые США пообещали ввести".