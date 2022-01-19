Боррель обсудил со Столтенбергом, Блинкеном и председательством Польши в ОБСЕ наращивание Россией военных сил вокруг Украины

Политики обсудили наращивание Россией военных сил вокруг Украины, а также текущие двусторонние и международные дипломатические отношения, "связанные с попытками России переопределить механизмы обеспечения безопасности в Европе".

"Они подтвердили необходимость соблюдения основополагающих принципов существующей архитектуры европейской безопасности, закрепленных, в частности, в рамках ОБСЕ. Они подчеркнули свою решимость продолжать интенсивные консультации по определению путей урегулирования ситуации посредством двустороннего и многостороннего дипломатического взаимодействия и представления сильного, четкого и единого трансатлантического фронта", – говорится в сообщении.

В службе напомнили, что министры иностранных дел государств-членов ЕС на встрече в Бресте на прошлой неделе договорились об укреплении координации с Соединенными Штатами и НАТО, а также о расширении сотрудничества Европейского союза в рамках ОБСЕ, и попросили Борреля координировать эту деятельность.

"Четырехсторонний звонок состоялся после этих обсуждений и недавних обменов мнениями между партнерами, в том числе с украинскими коллегами, и накануне переговоров США с Россией. Министры иностранных дел ЕС продолжат обсуждение этого вопроса на предстоящем заседании Европейского совета в Брюсселе в понедельник. Высокий представитель Боррель пригласил госсекретаря Блинкена присоединиться к этой встрече", – указано в сообщении.