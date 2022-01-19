Глава оборонного комитета Бундестага заявила, что поставки Германией оборонительного оружия Украине могут быть одним из способов поддержки страны

По ее словам, в коалиционном соглашении указано, что Германия не должна поставлять оружие в "кризисные районы", но учитывая текущую ситуацию и "влияние на наш континент", страна "должна пересмотреть это в данном конкретном случае: поставка оборонительного оружия может быть способом поддержки Украины".

При этом Штрак-Циммерман подчеркнула, что в таком случае условия поставок оружия должны быть четко определены.

Депутат также заявила, что хоть Украина и не является членом НАТО, Альянс "не должен стоять в стороне, пока путинские танки наводняют страну".