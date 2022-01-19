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Глава оборонного комитета Бундестага заявила, что поставки Германией оборонительного оружия Украине могут быть одним из способов поддержки страны

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Штрак-Циммерман подчеркнула, что условия поставок оружия должны быть четко определены
Штрак-Циммерман подчеркнула, что условия поставок оружия должны быть четко определены
Фото: strackzimmermann / Instagram

Глава оборонного комитета Бундестага, депутат от Свободной демократической партии Мари-Агнес Штрак-Циммерман в интервью t-online, которое вышло 19 января, заявила, что поставки Украине оборонительного оружия могут быть одним из способов поддержки.

По ее словам, в коалиционном соглашении указано, что Германия не должна поставлять оружие в "кризисные районы", но учитывая текущую ситуацию и "влияние на наш континент", страна "должна пересмотреть это в данном конкретном случае: поставка оборонительного оружия может быть способом поддержки Украины".

При этом Штрак-Циммерман подчеркнула, что в таком случае условия поставок оружия должны быть четко определены.

Депутат также заявила, что хоть Украина и не является членом НАТО, Альянс "не должен стоять в стороне, пока путинские танки наводняют страну".

Контекст:

Финансовая помощь Германии за первые пять лет с начала войны составила более €1,4 млрд, однако страна не предоставляла Украине оружие.

17 января 2022 года глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что позиция Германии относительно поставок Украине оборонного оружия остается неизменной.

О том, что немецкий представитель в наблюдательном совете NSPA заблокировал передачу Украине уже оплаченных ею через эту структуру НАТО противодронных винтовок, писало 11 декабря 2021 года ZN.UA. Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник говорил о неформальных сигналах от Германии, что "подобное вооружение потенциально может спровоцировать дальнейшую военную эскалацию на линии разграничения и привести к более масштабным столкновениям". Это главная линия аргументации, которой официальный Берлин объясняет отказ в предоставлении Украине оружия. Посол прогнозирует, что в этом отношении курс нового правительства не изменится. 

В комментарии Financial Times, который был опубликован 12 декабря, министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что Германия блокировала поставки оружия Украине через НАТО, несмотря на предупреждения США о возможном новом вторжении России. По словам Резникова, Берлин в ноябре наложил вето на закупку Украиной противодронных ружей и антиснайперских систем через Агентство НАТО по поддержке и поставкам (NSPA). Впоследствии Германия смягчила позицию по первому пункту, сочтя это оружие нелетальным, так что Украине все же удалось оформить покупку противодронных ружей.

13 декабря немецкое издание Bild написало, что поставку Украине вооружения в рамках НАТО блокировала бывший канцлер Германии Ангела Меркель. Украина уже заплатила за вооружение в начале 2021 года через Агентство НАТО по поддержке и поставкам и ожидала доставки. Но в мае представители Германии и Нидерландов в совете NSPA заблокировали продажу американских винтовок. Собеседник Bild рассказал, что Нидерланды поддержали ФРГ "по указанию из Берлина", так как правительство Меркель не хотело создавать впечатление, что оно единственное среди стран – членов Альянса выступает против продажи.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Германия, оружие, Бундестаг, война в Украине
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