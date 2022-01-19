Зеленский: Риски войны существуют не один день и не стали больше. Больше стал ажиотаж вокруг них

"Сейчас все новости и информационное пространство наполнены похожими сообщениями о войне с Россией, что вторжение может начаться прямо завтра, в любой момент, и это уже "точно", и оно отличается от того, которое "точно" было месяц назад и "точно" в прошлом году. А еще "точно" то, что мы якобы не готовы, но якобы нас не оставят одних. Все в мире нас поддерживают, но все в Украине будут мобилизованы, хотя все это еще "неточно", – сказал Зеленский.

По его словам, "всю эту риторику в официальных политических заявлениях, в новостях СМИ, в слухах у подъезда объединяет одна вещь, один логический вопрос: а в чем, собственно, новость?

"Разве это не является реальностью уже восемь лет? Разве вторжение началось не в 2014 году? Разве угроза войны появилась только сейчас? Эти риски существуют уже не один день, и они не стали больше. Больше стал ажиотаж вокруг них. И сейчас активно нападают не на нашу землю, а на ваши нервы, чтобы у вас было постоянное ощущение тревоги. А также эмоции инвесторов и конъюнктура для бизнеса. Чтобы ослабить Украину, чтобы заставить уступать, создать такой фон, чтобы наше "нет" звучало слабее", – заявил глава государства.

Он призвал всех успокоиться и "не бежать за гречкой и спичками".

"Всем СМИ – быть именно средствами массовой информации, а не массовой истерии. В погоне за хайпом не помогать врагу. Сообщать ежедневно, что война может быть завтра, – это точно ее не остановит. Всем нашим партнерам – быть действенными. И не на словах. Важна не только информация, что может сделать Россия, но и о том, что в этом случае будет делать мир. Без абстрактного "им это не сойдет с рук", а называя конкретные меры, конкретные санкции, к которым готов весь мир. Украина не хочет войны, но Украина всегда должна быть готова к ней. Не боится, потому что защищает свою землю. Не сдастся, потому что это наша земля. Убегать некуда. И это не новость", – сказал президент.

Зеленский заявил, что Украина постоянно увеличивает свою обороноспособность и в стране "сильная, смелая, готовая каждый день ко всему армия".

"Каждое мое утро начинается с реальной информации о ситуации на Донбассе и вблизи наших границ. Мы знаем о всех возможных угрозах и понимаем все возможные наши ответные действия. И это не новость. Мы рассчитываем в первую очередь только на самих себя. Не потому, что у нас нет поддержки – она есть, а потому, что у нас есть достоинство и гордость, и именно из-за этого у нас есть партнеры. И уровень их поддержки высок как никогда. И это не новость", – заявил глава государства.

Он сказал, что Украина делает все для решения конфликта дипломатическим путем.

"Что делать вам? Только одно: сохранять спокойствие, холодную голову, уверенность в своих силах, в своей армии, не накручивать себя, на все реагировать мудро, не эмоционально, головой – не сердцем, не кричать "все пропало", а знать, что все под контролем и все идет по плану", – заявил президент.