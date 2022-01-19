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Зеленский: Риски войны существуют не один день и не стали больше. Больше стал ажиотаж вокруг них

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Зеленский: Мы знаем о всех возможных угрозах и понимаем все возможные наши ответные действия
Зеленский: Мы знаем о всех возможных угрозах и понимаем все возможные наши ответные действия
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что риск российского вторжения в Украину в последнее время не стал больше, но увеличился ажиотаж вокруг этого вопроса. Об этом он заявил в видеообращении, которое было опубликовано на его странице в Facebook 19 января.

"Сейчас все новости и информационное пространство наполнены похожими сообщениями о войне с Россией, что вторжение может начаться прямо завтра, в любой момент, и это уже "точно", и оно отличается от того, которое "точно" было месяц назад и "точно" в прошлом году. А еще "точно" то, что мы якобы не готовы, но якобы нас не оставят одних. Все в мире нас поддерживают, но все в Украине будут мобилизованы, хотя все это еще "неточно", – сказал Зеленский.

По его словам, "всю эту риторику в официальных политических заявлениях, в новостях СМИ, в слухах у подъезда объединяет одна вещь, один логический вопрос: а в чем, собственно, новость?

"Разве это не является реальностью уже восемь лет? Разве вторжение началось не в 2014 году? Разве угроза войны появилась только сейчас? Эти риски существуют уже не один день, и они не стали больше. Больше стал ажиотаж вокруг них. И сейчас активно нападают не на нашу землю, а на ваши нервы, чтобы у вас было постоянное ощущение тревоги. А также эмоции инвесторов и конъюнктура для бизнеса. Чтобы ослабить Украину, чтобы заставить уступать, создать такой фон, чтобы наше "нет" звучало слабее", – заявил глава государства.

Он призвал всех успокоиться и "не бежать за гречкой и спичками".

"Всем СМИ – быть именно средствами массовой информации, а не массовой истерии. В погоне за хайпом не помогать врагу. Сообщать ежедневно, что война может быть завтра, – это точно ее не остановит. Всем нашим партнерам – быть действенными. И не на словах. Важна не только информация, что может сделать Россия, но и о том, что в этом случае будет делать мир. Без абстрактного "им это не сойдет с рук", а называя конкретные меры, конкретные санкции, к которым готов весь мир. Украина не хочет войны, но Украина всегда должна быть готова к ней. Не боится, потому что защищает свою землю. Не сдастся, потому что это наша земля. Убегать некуда. И это не новость", – сказал президент.

Зеленский заявил, что Украина постоянно увеличивает свою обороноспособность и в стране "сильная, смелая, готовая каждый день ко всему армия".

"Каждое мое утро начинается с реальной информации о ситуации на Донбассе и вблизи наших границ. Мы знаем о всех возможных угрозах и понимаем все возможные наши ответные действия. И это не новость. Мы рассчитываем в первую очередь только на самих себя. Не потому, что у нас нет поддержки – она есть, а потому, что у нас есть достоинство и гордость, и именно из-за этого у нас есть партнеры. И уровень их поддержки высок как никогда. И это не новость", – заявил глава государства.

Он сказал, что Украина делает все для решения конфликта дипломатическим путем. 

"Что делать вам? Только одно: сохранять спокойствие, холодную голову, уверенность в своих силах, в своей армии, не накручивать себя, на все реагировать мудро, не эмоционально, головой – не сердцем, не кричать "все пропало", а знать, что все под контролем и все идет по плану", – заявил президент.

https://www.facebook.com/zelenskiy95/videos/458779132355299/

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

17 декабря МИД РФ распространил российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении", отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

10-го12-го и 13 января 2022 года проходили переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогу в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только Украиной и 30 странами – членами Альянсаи подчеркнул: Россия представляет угрозу для Украины, а не наоборот.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в интервью Financial Times, которое вышло 15 января, заявила, что США имеют ряд сценариев на случай вторжения РФ в Украину. В Кремле 17 января ответили, что Москва тоже рассматривает разные сценарии дальнейших действий.

Теги: Россия, Украина, вторжение, Владимир Зеленский, война в Украине
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