"У наших границ бесится бешеная собака путинского режима". Аваков призвал украинцев объединиться

"В который раз Украина стоит перед угрозой военного вторжения со стороны сильного и бешеного врага. По сравнению с этим все внутренние распри, в том числе и политическое противостояние между оппозицией и действующей властью, все внутренние проблемы, даже крайне сложная экономическая ситуация, второстепенны", – отметил экс-глава МВД.

Он считает, что украинцы не имеют права игнорировать угрозу, но при этом не должны паниковать и быть сильными и едиными.

"У наших границ бесится бешеная собака путинского режима. Враг угрожает каждому дому, каждой семье, каждому украинцу. Поэтому мы должны быть взрослыми и верно осознать действительность опасности", – подчеркивает Аваков.

По его мнению, каждый гражданин должен быть готов стать защитником своей страны.

"Только консолидация, только объединение, только мобилизация вокруг наших основных ценностей – свободы и независимости – дадут нам силу противостоять врагу. Объединиться и отстоять их – наша историческая миссия. Мы смогли объединиться и остановить врага в 2014 году, мы обязаны сделать это сегодня!" – написал бывший министр.

В своем посте экс-глава МВД призвал все проукраинские силы объединить усилия для защиты государства, независимо от того, захочет ли действующая власть во главе с президентом стать центром такой консолидации.

"У нас нет времени на политическую рознь – пришло время для консолидации и мобилизации ради Украины!" – резюмировал Аваков.