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ПОЛИТИКА

Байден готов работать с Конгрессом над ответом на возможную дальнейшую агрессию РФ против Украины – Белый дом

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Байден провел виртуальную встречу с сенаторами 19 января
Байден провел виртуальную встречу с сенаторами 19 января
Фото: EPA

Президент США Джо Байден 19 января провел виртуальную встречу с американскими сенаторами, которые на этой неделе были с визитом в Украине. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

"Президент Байден и сенаторы обменялись мнениями о том, как Соединенные Штаты могут продолжить тесное сотрудничество с нашими союзниками и партнерами для поддержки Украины, включая как продолжающуюся дипломатическую политику, направленную на урегулирование текущего кризиса, так и меры сдерживания. Президент Байден высоко оценил сильную историю поддержки Украины с обеих сторон и согласился продолжать тесно сотрудничать с Конгрессом, поскольку администрация готовится к значительным мерам в ответ на дальнейшую российскую агрессию против Украины", – заявила Псаки.

Во встрече принимали участие сенаторы Роб Портман и Роджер Уикер (Республиканская партия), Джин Шахин, Эми Клобушар, Крис Мерфи, Ричард Блюменталь (Демократическая партия), а также член рейтингового комитета Сената по международным отношениям Джим Риш.

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

17 декабря МИД РФ распространил российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении", отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

10-го12-го и 13 января 2022 года проходили переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогу в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только Украиной и 30 странами – членами Альянсаи подчеркнул: Россия представляет угрозу для Украины, а не наоборот.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в интервью Financial Times, которое вышло 15 января, заявила, что США имеют ряд сценариев на случай вторжения РФ в Украину. В Кремле 17 января ответили, что Москва тоже рассматривает разные сценарии дальнейших действий.

Президент Украины Владимир Зеленский во время видеообращения 19 января призвал украинцев не паниковать. Он напомнил, что российская агрессия против Украины продолжается с 2014 года. По словам президента, украинская сторона "знает о всех возможных угрозах и понимает все возможные ответные действия". Также, по словам главы государства, уровень поддержки Украины со стороны международных партнеров "высок как никогда".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Джо Байден, Джен Псаки, Конгресс США, Белый дом, Сенат США, российская агрессия, война в Украине, Роб Портман, Эми Клобушар, Джин Шахин, Крис Мерфи, Ричард Блюменталь, Джим Риш
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