Блинкен: "Северный поток – 2" стал рычагом не только для России, но и для нас

Блинкен: Если в РФ надумают начать настоящую агрессию против Украины, то очень маловероятно, что пойдет какой-нибудь газ по этому газопроводу. Пусть подумают об этом Фото: ЕРА

"Наша позиция в этом неизменна", – сказал Блинкен, отвечая на вопрос, готовы ли США принять завершение и запуск газопровода, если РФ отведет войска.

"Если позволим обойти Украину в транзите газа, это повлечет тяжелые экономические последствия для Украины. Вместе с тем, эта труба уже практически готова, построена. Она еще не запущена в эксплуатацию, и вопрос в том, что это такой рычаг не только для России, но и для нас. Если они надумают начать настоящую агрессию против Украины, то очень маловероятно, что пойдет какой-нибудь газ по этому газопроводу. Пусть подумают об этом", – подчеркнул он.