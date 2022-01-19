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Блинкен: "Северный поток – 2" стал рычагом не только для России, но и для нас

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Блинкен: Если в РФ надумают начать настоящую агрессию против Украины, то очень маловероятно, что пойдет какой-нибудь газ по этому газопроводу. Пусть подумают об этом
Блинкен: Если в РФ надумают начать настоящую агрессию против Украины, то очень маловероятно, что пойдет какой-нибудь газ по этому газопроводу. Пусть подумают об этом
Фото: ЕРА

Соединенные Штаты по-прежнему считают, что российский газопровод является угрозой для энергетической безопасности Европы. Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в интервью "Голосу Америки", вышедшем 19 января.

"Наша позиция в этом неизменна", – сказал Блинкен, отвечая на вопрос, готовы ли США принять завершение и запуск газопровода, если РФ отведет войска. 

"Если позволим обойти Украину в транзите газа, это повлечет тяжелые экономические последствия для Украины. Вместе с тем, эта труба уже практически готова, построена. Она еще не запущена в эксплуатацию, и вопрос в том, что это такой рычаг не только для России, но и для нас. Если они надумают начать настоящую агрессию против Украины, то очень маловероятно, что пойдет какой-нибудь газ по этому газопроводу. Пусть подумают об этом", – подчеркнул он.

Контекст:

Строительство "Северного потока – 2", который должен соединить РФ и ФРГ по дну Балтийского моря в обход Украины, полностью завершено. 29 декабря 2021 года глава правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что первая и вторая нитки газопровода находятся под рабочим давлением и "полностью готовы к эксплуатации".

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают трубопровод угрозой для энергетической безопасности Европы.

Администрация президента США Джо Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая 2021 года глава Белого дома назвал "контрпродуктивным" с точки зрения отношений с Европой введение новых санкций против "Северного потока – 2", поскольку газопровод "практически закончен".

Германия и США 21 июля сообщили, что заключили соглашение по газопроводу "Северный поток – 2". Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или "совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины".

Высший земельный суд немецкого Дюссельдорфа 25 августа обязал оператора газопровода быть независимым от "Газпрома" и придерживаться европейского законодательства.

Компания "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) сообщила, что Nord Stream 2 AG, которой на 100% владеет российский "Газпром", 8 сентября подала заявку на сертификацию как независимого оператора системы передачи газопровода "Северный поток – 2" в Федеральное сетевое агентство ФРГ.

"Немецкая волна" отмечала, что предварительное решение по "Северному потоку – 2" должно вынести Федеральное сетевое агентство ФРГ, а затем свою позицию по газопроводу предстоит высказать Европейской комиссии, она может взять на выработку заключения до четырех месяцев. После этого у немецкого регулятора будет еще два месяца на принятие окончательного решения.

16 ноября стало известно, что Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию "Северного потока – 2". В компании ОГТСУ допустили, что "Газпром" попытается обойти законодательство ЕС для сертификации трубопровода.

Президент Федерального сетевого агентства Германии Йохен Хоманн отметил 16 декабря, что "Северный поток – 2" не запустят в первой половине 2022 года. По его словам, Nord Stream AG начала процесс создания дочерней компании в ФРГ. Хоманн добавил, что сертификация "Северного потока – 2" возобновится, как только компания предоставит необходимые документы.

Госсекретарь США Энтони Блинкен на фоне наращивания численности российских войск возле границ Украины заявлял 5 января, что "Северный поток – 2" вряд ли заработает, если РФ вторгнется в Украину.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Газпром, Россия, США, Энтони Блинкен, Северный поток – 2
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