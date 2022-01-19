ГОРДОН
 
 
МИР

"Северный поток – 2" несовместим с агрессивными действиями РФ – глава МИД Великобритании

Европе следует снизить зависимость от российского газа, считает Трасс
Европе следует снизить зависимость от российского газа, считает Трасс
Фото: EPA

Европе нужно сократить зависимость от российского газа на фоне агрессивных действий со стороны России. Такое мнение 18 января в Twitter выразила министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс.

Таким образом она прокомментировала высказывания правительства ФРГ по вопросу поставок газа из РФ.

Во вторник канцлер Германии Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбером дал четко понять, что его правительство поддерживает все аспекты соглашения между США и ФРГ по "Северному потоку – 2" в случае нападения РФ на Украину.

"Совершенно ясно, что России придется заплатить высокую цену в случае военной интервенции против Украины или в Украине", – сказал Шольц, его слова цитирует сайт НАТО.

Трасс, комментируя высказывания Шольца, назвала их "хорошим развитием событий".

"Северный поток – 2" несовместим с агрессивными действиями России. Европе необходимо снизить свою зависимость от российского газа", – написала глава МИД Великобритании.

18 января глава МИД Германии Анналена Бербок на пресс-конференции в Москве по итогам переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым заявляла, что использование Россией энергетики в качестве оружия будет иметь последствия для "Северного потока – 2".

Бербок, говоря о трубопроводе, отмечала в ходе брифинга в Киеве 17 января, что, если будет дальнейшая эскалация со стороны РФ против Украины, Германия и партнеры будут принимать соответствующие меры.

Контекст:

Строительство "Северного потока – 2", который должен соединить РФ и ФРГ по дну Балтийского моря в обход Украины, полностью завершено. 29 декабря 2021 года глава правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что первая и вторая нитки газопровода находятся под рабочим давлением и "полностью готовы к эксплуатации".

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают трубопровод угрозой для энергетической безопасности Европы.

Администрация президента США Джо Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая 2021 года глава Белого дома назвал "контрпродуктивным" с точки зрения отношений с Европой введение новых санкций против "Северного потока – 2", поскольку газопровод "практически закончен".

Германия и США 21 июля 2021 года сообщили, что заключили соглашение по газопроводу "Северный поток – 2". Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или "совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины".

Высший земельный суд немецкого Дюссельдорфа 25 августа обязал оператора газопровода быть независимым от "Газпрома" и придерживаться европейского законодательства.

Компания "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) сообщила, что Nord Stream 2 AG, которой на 100% владеет российский "Газпром", 8 сентября подала заявку на сертификацию как независимого оператора системы передачи газопровода "Северный поток – 2" в Федеральное сетевое агентство ФРГ.

"Немецкая волна" отмечала, что предварительное решение по "Северному потоку – 2" должно вынести Федеральное сетевое агентство ФРГ, а затем свою позицию по газопроводу предстоит высказать Европейской комиссии, она может взять на выработку заключения до четырех месяцев. После этого у немецкого регулятора будет еще два месяца на принятие окончательного решения.

16 ноября стало известно, что Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию "Северного потока – 2". В компании ОГТСУ допустили, что "Газпром" попытается обойти законодательство ЕС для сертификации трубопровода.

Президент Федерального сетевого агентства Германии Йохен Хоманн отметил 16 декабря, что "Северный поток – 2" не запустят в первой половине 2022 года. По его словам, Nord Stream AG начала процесс создания дочерней компании в ФРГ. Хоманн добавил, что сертификация "Северного потока – 2" возобновится, как только компания предоставит необходимые документы.

Госсекретарь США Энтони Блинкен на фоне наращивания численности российских войск возле границ Украины заявлял 5 января, что "Северный поток – 2" вряд ли заработает, если РФ вторгнется в Украину.

Теги: Россия, Германия, Украина, Великобритания, правительство, ФРГ, агрессия, нападение, газопровод, МИД Великобритании, Европа, Северный поток – 2, российский газ, Лиз Трасс, Олаф Шольц
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Актриса студии "Квартал 95" Сопонару выставила на обозрение грудь в сильно декольтированном купальнике
Актриса студии "Квартал 95" Сопонару выставила на обозрение грудь в сильно декольтированном купальнике
"Эстетика и ничего лишнего". Брежнева с нижнего ракурса показала голую пятую точку
"Эстетика и ничего лишнего". Брежнева с нижнего ракурса показала голую пятую точку
"Самая сисястая звезда". 41-летняя Семенович показала, как выглядела в разном возрасте
"Самая сисястая звезда". 41-летняя Семенович показала, как выглядела в разном возрасте
"Самая сексуальная женщина из ныне живущих". Рианна в прозрачном белье показала ягодицы и промежность
"Самая сексуальная женщина из ныне живущих". Рианна в прозрачном белье показала ягодицы и промежность
"Малышка, тебе так идет этот стиль". 25-летняя Michelle Andrade восхитила чувственными образами из новой фотосессии
"Малышка, тебе так идет этот стиль". 25-летняя Michelle Andrade восхитила чувственными образами из новой фотосессии
  "Не мог представить, что Марина 100 млн будет хранить дома". Друг Градского заявил, что за ограблением вдовы музыканта стоит опытный человек
  "Не мог представить, что Марина 100 млн будет хранить дома". Друг Градского заявил, что за ограблением вдовы музыканта стоит опытный человек
  "Комар, тебе восемь лет! А он мне говорит: "Облезешь". Усик рассказал, как ему нахамил незнакомый ребенок
  "Комар, тебе восемь лет! А он мне говорит: "Облезешь". Усик рассказал, как ему нахамил незнакомый ребенок
Netflix закрыл кулинарное шоу Пэрис Хилтон после первого сезона
Netflix закрыл кулинарное шоу Пэрис Хилтон после первого сезона
  "Мой Тимур полез в драку. Я переживала, что его просто убьют". Ефросинина рассказала о домогательствах иностранца в присутствии мужа
  "Мой Тимур полез в драку. Я переживала, что его просто убьют". Ефросинина рассказала о домогательствах иностранца в присутствии мужа
"Жареные булки". Дорофеева показала пятую точку
"Жареные булки". Дорофеева показала пятую точку
"Обалдеть какая", "Вот это тело". 66-летняя Хакамада снялась в бикини и засветила большое тату внизу живота
"Обалдеть какая", "Вот это тело". 66-летняя Хакамада снялась в бикини и засветила большое тату внизу живота
"Секси". Дочь Ющенко показала голую грудь в комбинезоне с эффектом голого тела
"Секси". Дочь Ющенко показала голую грудь в комбинезоне с эффектом голого тела
Ведущей церемонии вручения премии BAFTA стала Ребел Уилсон
Ведущей церемонии вручения премии BAFTA стала Ребел Уилсон
Проживающая в Германии жена мэра Кличко поделилась рецептом пасты для одиноких людей
Проживающая в Германии жена мэра Кличко поделилась рецептом пасты для одиноких людей
"Знойная женщина", "Ах, эти глаза". 48-летняя Жураковская показала голую грудь с верхнего ракурса
"Знойная женщина", "Ах, эти глаза". 48-летняя Жураковская показала голую грудь с верхнего ракурса
"Фигуристая Анфиса", "Гром-бедра". Чехова крупным планом показала изгибы фигуры
"Фигуристая Анфиса", "Гром-бедра". Чехова крупным планом показала изгибы фигуры
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Проживающая в Германии жена мэра Кличко призналась, что после того, как осталась одна, у нее пропало желание готовить (146583)
2
"Отвал всего", "Губы видно". Седокова в миниплатье подняла ноги перед камерой (108898)
3
"Малая, ты – пушка", "Цаца". Огневич развела ноги в бикини и назвала свое новое имя на Занзибаре (76512)
4
"Как будто на кол посадили". Мейхер крупным планом показала пятую точку, сильно обтянутую тканью (65488)
5
"Пирожок засветила", "Лыской замучила". Каменских всколыхнула сеть, показав свою промежность (46963)
6
"Огонь", "Красотулька", Актриса студии "Квартал 95" Сопонару развела ноги, позируя в расстегнутой рубашке (45204)
7
"Секси-шмекси", "Ну и ласты", "Нога 46-го размера?" Дорофеева показала новое фото в бикини (44858)
8
"Эксгибиционизм", "Ужасное зрелище", "Не на тот сайт фото загрузила". Волочкова позировала голой (40451)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS