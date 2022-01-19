"Северный поток – 2" несовместим с агрессивными действиями РФ – глава МИД Великобритании

Таким образом она прокомментировала высказывания правительства ФРГ по вопросу поставок газа из РФ.

Во вторник канцлер Германии Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбером дал четко понять, что его правительство поддерживает все аспекты соглашения между США и ФРГ по "Северному потоку – 2" в случае нападения РФ на Украину.

"Совершенно ясно, что России придется заплатить высокую цену в случае военной интервенции против Украины или в Украине", – сказал Шольц, его слова цитирует сайт НАТО.

Трасс, комментируя высказывания Шольца, назвала их "хорошим развитием событий".

"Северный поток – 2" несовместим с агрессивными действиями России. Европе необходимо снизить свою зависимость от российского газа", – написала глава МИД Великобритании.

Good development. Nordstream II is not compatible with Russia's aggressive actions. Europe needs to reduce its dependence on Russian gas. https://t.co/VE2NorWpLI — Liz Truss (@trussliz) January 18, 2022

18 января глава МИД Германии Анналена Бербок на пресс-конференции в Москве по итогам переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым заявляла, что использование Россией энергетики в качестве оружия будет иметь последствия для "Северного потока – 2".

Бербок, говоря о трубопроводе, отмечала в ходе брифинга в Киеве 17 января, что, если будет дальнейшая эскалация со стороны РФ против Украины, Германия и партнеры будут принимать соответствующие меры.