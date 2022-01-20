Путин сам не знает, пойдет ли на шаги, которыми пугает Украину и мир – Кулеба

"Путин пугает Европу, Украину, США и мир, но даже сам не знает, пойдет ли на шаги, которыми нас пугает... Мы, дипломаты, тоже пользуемся соцсетями, читаем новости, но мы не можем позволить себе гадать на кофейной гуще и поддаваться сообщениям в СМИ", – сказал Кулеба.

По его словам, МИД выполняет свою работу и делает все для укрепления Украины и сдерживания РФ.