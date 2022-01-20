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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Лучшая дипломатия". Британские самолеты вторые сутки подряд везут в Украину современное вооружение – журналист

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Британские военные самолеты везут в Украину современное вооружение, отметил Цаплиенко
Британские военные самолеты везут в Украину современное вооружение, отметил Цаплиенко
Фото: EPA

Великобритания на фоне возможного вторжения РФ второй день подряд поставляет Украине современное вооружение. Об этом 20 января в Facebook сообщил украинский журналист Андрей Цаплиенко.

"Пока официальные Киев и Вашингтон дают прямо противоположные прогнозы по вторжению [президента РФ Владимира] Путина, британские военные самолеты второй день подряд везут в Украину современное вооружение. Молча. Еще один королевский подарок – 2 тыс. очень убедительных стволов – планируют прислать в ближайшее время. В противостоянии с Кремлем сила – это лучшая дипломатия", – написал Цаплиенко.

Похоже, добавил журналист, "у британцев нет исторических провалов в памяти, и они не хотят повторять ошибки Второй мировой [войны]".

https://www.facebook.com/andriy.tsaplienko/posts/10159044426694690

О начале поставок Украине легкого противотанкового оружия в ответ на "все более угрожающее поведение РФ" заявлял 17 января министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес. Он не уточнил ни количество, ни тип отправляемого оружия, но отметил, что "оно не является стратегическим" и "не представляет угрозы для России".

По мнению экспертов, Великобритания, скорее всего, поставляет Украине ручное легкое противотанковое оружие нового поколения с дальностью стрельбы в несколько сотен метров, предназначенное для борьбы с танковой армией России.

В Кремле заявления Великобритании о намерениях поставить оружие Украине назвали "чрезвычайно опасными".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила 20 января на брифинге, который транслировался в Facebook российского внешнеполитического ведомства, что Великобритания "уже несколько дней военно-транспортными самолетами своих ВВС отправляет в Украину оружие".

"Было организовано не менее шести рейсов, каждое воздушное судно может взять на борт до 77,5 т груза, то есть в общей сложности порядка 460 т вооружений", – посчитала Захарова.

Контекст:

С 2014 года Великобритания и США предоставляют помощь Украине, в том числе – военную.

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

17 декабря МИД РФ распространил российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении", отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

23 декабря на ежегодной пресс-конференции Путин ответил на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину. По его словам, действия Москвы "будут зависеть не от хода переговоров [о продвижении НАТО на восток], а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу".

10-го12-го и 13 января проходили переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогу в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только Украиной и 30 странами – членами Альянса, и подчеркнул: Россия представляет угрозу для Украины, а не наоборот.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в интервью Financial Times, которое вышло 15 января, заявила, что США имеют ряд сценариев на случай вторжения РФ в Украину. В Кремле 17 января ответили, что Москва тоже рассматривает разные сценарии дальнейших действий.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

Теги: Россия, Киев, Украина, оружие, Великобритания, МИД России, Вашингтон, вооружение, нападение, угрозы, помощь, вторжение, Андрей Цаплиенко, самолеты, Мария Захарова, безопасность
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