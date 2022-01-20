"Лучшая дипломатия". Британские самолеты вторые сутки подряд везут в Украину современное вооружение – журналист

"Пока официальные Киев и Вашингтон дают прямо противоположные прогнозы по вторжению [президента РФ Владимира] Путина, британские военные самолеты второй день подряд везут в Украину современное вооружение. Молча. Еще один королевский подарок – 2 тыс. очень убедительных стволов – планируют прислать в ближайшее время. В противостоянии с Кремлем сила – это лучшая дипломатия", – написал Цаплиенко.

Похоже, добавил журналист, "у британцев нет исторических провалов в памяти, и они не хотят повторять ошибки Второй мировой [войны]".

О начале поставок Украине легкого противотанкового оружия в ответ на "все более угрожающее поведение РФ" заявлял 17 января министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес. Он не уточнил ни количество, ни тип отправляемого оружия, но отметил, что "оно не является стратегическим" и "не представляет угрозы для России".

По мнению экспертов, Великобритания, скорее всего, поставляет Украине ручное легкое противотанковое оружие нового поколения с дальностью стрельбы в несколько сотен метров, предназначенное для борьбы с танковой армией России.

В Кремле заявления Великобритании о намерениях поставить оружие Украине назвали "чрезвычайно опасными".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила 20 января на брифинге, который транслировался в Facebook российского внешнеполитического ведомства, что Великобритания "уже несколько дней военно-транспортными самолетами своих ВВС отправляет в Украину оружие".

"Было организовано не менее шести рейсов, каждое воздушное судно может взять на борт до 77,5 т груза, то есть в общей сложности порядка 460 т вооружений", – посчитала Захарова.