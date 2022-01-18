ГОРДОН
 
 
МИР

Великобритания из-за "угрожающего поведения РФ" начала поставки Украине легкого противотанкового оружия

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Великобритания начала поставки Украине оружия, предназначенного для борьбы с танковой армией России
Великобритания начала поставки Украине оружия, предназначенного для борьбы с танковой армией России
Фото: Минобороны России / Facebook

Великобритания в ответ на "все более угрожающее поведение РФ" начала поставки Украине легкого противотанкового оружия. Об этом 17 января во время выступления в Палате общин британского парламента заявил министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес, пишут Reuters и The Guardian.

Он отметил, что первые системы оборонительного оружия были доставлены в понедельник. Кроме того, в Украину направили "небольшое количество" британских военнослужащих, которые проведут обучение по использованию оружия для ВСУ.

Уоллес не уточнил ни количество, ни тип отправляемого Украине оружия, но отметил, что "оно не является стратегическим" и "не представляет угрозы для России".

По словам главы минобороны Великобритании, противотанковое оружие – ближнего радиуса действия и "предназначено для самообороны". Тем не менее, это "заставило бы людей задуматься о том, что они делают, и если бы танки ворвались в Украину, вторглись бы в нее, то оно было бы частью защитного механизма", указал Уоллес.

По мнению экспертов, Великобритания, скорее всего, поставляет Украине ручное легкое противотанковое оружие нового поколения с дальностью стрельбы в несколько сотен метров, предназначенное для борьбы с танковой армией России, – может вывести из строя танк, ударив по нему сверху.

Британский журналист Джордж Эллисон написал в Twitter 17 января, что легкое противотанковое вооружение перевозят в Украину транспортные самолеты C-17. Судя по маршруту, они следовали, минуя воздушное пространство Германии.

Как известно, ФРГ выступает против поставок оружия Украине.

Заявление Уоллеса в Twitter приветствовал министр обороны Украины Алексей Резников.

"Украина высоко ценит решение Великобритании предоставить новый пакет безопасности с легкими противотанковыми оборонительными системами вооружения", – написал Резников.

Уоллес и Резников 13 января в ходе телефонного разговора обсудили российскую агрессию.

"Любое вторжение России будет стратегической ошибкой и повлечет за собой серьезные последствия", – заявил после беседы Уоллес.

Контекст:

С 2014 года Великобритания поставляла для нужд Вооруженных сил Украины военную помощь. 

В августе 2020 года посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко заявил, что готовится крупный контракт с Великобританией не только на приобретение, но и на производство в Украине летальных вооружений.

В октябре 2020 года Великобритания и Украина договорились о производстве ракетных катеров для ВСУ. Договор предусматривает выделение Британией кредита на 10 лет на сумму до £1,25 млрд ($1,6 млрд), помощь в строительстве двух военных баз и поддержку судостроительных мощностей в Украине.

В июне 2021 года Украина и Великобритания 21 июня подписали меморандум о реализации проектов морского партнерства между консорциумом промышленности Соединенного Королевства и ВМС Украины. Он предусматривает проектирование и строительство военных кораблей в Украине и Великобритании, реконструкцию украинских судостроительных предприятий и строительство двух баз ВМС Украины. 

Как сообщило издание ZN.UA, 12 ноября Пристайко по поручению Кабмина подписал украинско-британское рамочное соглашение, предусматривающее выделение средств на строительство восьми ракетных катеров, приобретение у Великобритании двух тральщиков и создание в Украине двух военно-морских баз. Кредит на сумму более £1,7 млрд будет предоставлен Украине на 10 лет. Подписанное в Лондоне соглашение детализирует финансовую сторону договоренностей Украины и Великобритании.

Великобритания начала поставки противотанкового оружия Украине на фоне накопления войск РФ вблизи границ Украины. В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения "вбросами". США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе Украины.

Теги: Россия, Украина, оружие, Великобритания, танки, вооружение, агрессия, военная помощь, угрозы, помощь, Алексей Резников, вторжение, Минобороны, ВСУ, безопасность, Бен Уоллес
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Фигуристая Анфиса", "Гром-бедра". Чехова крупным планом показала изгибы фигуры
"Фигуристая Анфиса", "Гром-бедра". Чехова крупным планом показала изгибы фигуры
"Укокошилась". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару на одном фото выставила голый пупок, пресс и декольте
"Укокошилась". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару на одном фото выставила голый пупок, пресс и декольте
"Боже, кто это?", "Очень плохой макияж. Портит". В сети обсуждают новое селфи 72-летней Пугачевой
"Боже, кто это?", "Очень плохой макияж. Портит". В сети обсуждают новое селфи 72-летней Пугачевой
"Точно беременна. Животик". 41-летняя Семенович подняла платье и поласкала себя перед камерой
"Точно беременна. Животик". 41-летняя Семенович подняла платье и поласкала себя перед камерой
Дизайнер Катя Сильченко показала, как провела отпуск на Мальдивах в компании Веры Брежневой и ее младшей сестры
Дизайнер Катя Сильченко показала, как провела отпуск на Мальдивах в компании Веры Брежневой и ее младшей сестры
"Отвал всего", "Губы видно". Седокова показала промежность
"Отвал всего", "Губы видно". Седокова показала промежность
"Вова, ты хоть иногда трусы надеваешь?" Дорофеева сделала селфи с голым мужем
"Вова, ты хоть иногда трусы надеваешь?" Дорофеева сделала селфи с голым мужем
"Кормящая мамочка", "Наконец-то голая". 45-летняя Волочкова показала обнаженное тело
"Кормящая мамочка", "Наконец-то голая". 45-летняя Волочкова показала обнаженное тело
  "Анечка шикарна". Maruv показала вблизи пятую точку
  "Анечка шикарна". Maruv показала вблизи пятую точку
53-летний Уилл Смит станцевал с 85-летней матерью. Видео
53-летний Уилл Смит станцевал с 85-летней матерью. Видео
"Все делают медленно, утюг можно ждать час". Невеста экс-супруга Ани Лорак пожаловалась на сервис в отеле Занзибара
"Все делают медленно, утюг можно ждать час". Невеста экс-супруга Ани Лорак пожаловалась на сервис в отеле Занзибара
"Целую крепко!" Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук показала лесбийский поцелуй с Поляковой
"Целую крепко!" Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук показала лесбийский поцелуй с Поляковой
"Секси-нимфа". Бывшая возлюбленная Маска певица Граймс снялась топлес
"Секси-нимфа". Бывшая возлюбленная Маска певица Граймс снялась топлес
"Ну вот, простая девушка!", "Что за телка?" Дорофеева показала лицо без макияжа
"Ну вот, простая девушка!", "Что за телка?" Дорофеева показала лицо без макияжа
"Вот так огнишко", Надеюсь, у девочек чистые руки". Козловский на камеру облизал языком женский палец
"Вот так огнишко", Надеюсь, у девочек чистые руки". Козловский на камеру облизал языком женский палец
"Пирожок засветила", "Лыской замучила". Каменских всколыхнула сеть, показав свою промежность
"Пирожок засветила", "Лыской замучила". Каменских всколыхнула сеть, показав свою промежность
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Проживающая в Германии жена мэра Кличко призналась, что после того, как осталась одна, у нее пропало желание готовить (119774)
2
Невеста бывшего мужа Ани Лорак обнажила грудь в микролифе и резко ответила хейтерам (87450)
3
"Мутная обстановка", "Ставь на зеро! Сегодня повезет". Уехавший за границу Богдан сфотографировался в казино (73234)
4
"Копия папаши, только с волосами", "С виду все 20 уже". Кошевой показал дочь Варвару, которой исполнилось 14 лет (70243)
5
"Малая, ты – пушка", "Цаца". Огневич развела ноги в бикини и назвала свое новое имя на Занзибаре (68957)
6
"Как будто на кол посадили". Мейхер крупным планом показала пятую точку, сильно обтянутую тканью (52227)
7
"Секси-шмекси", "Ну и ласты", "Нога 46-го размера?" Дорофеева показала новое фото в бикини (43689)
8
"Вау, чикуля", "На Монику Белуччи похожа". Maruv в корсете-бюстье "оседлала" мужа (38340)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS