Великобритания из-за "угрожающего поведения РФ" начала поставки Украине легкого противотанкового оружия

Он отметил, что первые системы оборонительного оружия были доставлены в понедельник. Кроме того, в Украину направили "небольшое количество" британских военнослужащих, которые проведут обучение по использованию оружия для ВСУ.

Уоллес не уточнил ни количество, ни тип отправляемого Украине оружия, но отметил, что "оно не является стратегическим" и "не представляет угрозы для России".

По словам главы минобороны Великобритании, противотанковое оружие – ближнего радиуса действия и "предназначено для самообороны". Тем не менее, это "заставило бы людей задуматься о том, что они делают, и если бы танки ворвались в Украину, вторглись бы в нее, то оно было бы частью защитного механизма", указал Уоллес.

По мнению экспертов, Великобритания, скорее всего, поставляет Украине ручное легкое противотанковое оружие нового поколения с дальностью стрельбы в несколько сотен метров, предназначенное для борьбы с танковой армией России, – может вывести из строя танк, ударив по нему сверху.

Британский журналист Джордж Эллисон написал в Twitter 17 января, что легкое противотанковое вооружение перевозят в Украину транспортные самолеты C-17. Судя по маршруту, они следовали, минуя воздушное пространство Германии.

Как известно, ФРГ выступает против поставок оружия Украине.

* BREAKING NEWS | British C-17 transport aircraft are currently ferrying anti-armour weaponry to Ukraine in the face of increasing Russian rhetoric. pic.twitter.com/ZsMyDQoZPw — George Allison (@geoallison) January 17, 2022

Заявление Уоллеса в Twitter приветствовал министр обороны Украины Алексей Резников.

"Украина высоко ценит решение Великобритании предоставить новый пакет безопасности с легкими противотанковыми оборонительными системами вооружения", – написал Резников.

Ukraine highly appreciates Britain’s decision to provide a new security package with light, anti-armour, defensive weapon systems! * Thanks to our friend @BWallaceMP for the great speech in the * Parliament! pic.twitter.com/UTQf6VksaH — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) January 17, 2022

Уоллес и Резников 13 января в ходе телефонного разговора обсудили российскую агрессию.

"Любое вторжение России будет стратегической ошибкой и повлечет за собой серьезные последствия", – заявил после беседы Уоллес.