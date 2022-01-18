Песков назвал заявления Лондона и Вашингтона о предоставлении Украине вооружений "чрезвычайно опасными"

Он сказал, что "это чрезвычайно опасно, это не способствует снижению напряженности".

По словам Пескова, "это все в русле обеспокоенностей" России в связи с "освоением территории Украины со стороны разных поставщиков вооружений, которые зачастую являются не только оборонительными, но и наступательными, тем более здесь, как вы говорите, упоминались ПЗРК".

Великобритания, в ответ на "все более угрожающее поведение РФ", начала поставки Украине легкого противотанкового оружия, заявил 17 января министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес. Он отметил, что первые системы оборонительного оружия были доставлены в понедельник. Кроме того, в Украину направили "небольшое количество" британских военнослужащих, которые проведут обучение по использованию оружия для ВСУ.

Сенатор-демократ Ричард Блюменталь после визита в Украину 17 января заявил, что в случае вторжения РФ в Украину США предоставят Украине летальное оружие. По мнению сенатора, президент РФ Владимир Путин "сделал наибольшую ошибку в своей карьере", недооценив, насколько храбро народ Украины будет бороться в случае российского вторжения.