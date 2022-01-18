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Песков назвал заявления Лондона и Вашингтона о предоставлении Украине вооружений "чрезвычайно опасными"

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Песков заявил об "освоении территории Украины со стороны разных поставщиков вооружений"
Песков заявил об "освоении территории Украины со стороны разных поставщиков вооружений"
Фото: EPA

Спикер Кремля Дмитрий Песков назвал "чрезвычайно опасными" заявления США и Великобритании о намерениях поставить оружие Украине. Об этом он заявил журналистам 18 января, пишет "Интерфакс".

Он сказал, что "это чрезвычайно опасно, это не способствует снижению напряженности".

По словам Пескова, "это все в русле обеспокоенностей" России в связи с "освоением территории Украины со стороны разных поставщиков вооружений, которые зачастую являются не только оборонительными, но и наступательными, тем более здесь, как вы говорите, упоминались ПЗРК".

Великобритания, в ответ на "все более угрожающее поведение РФ", начала поставки Украине легкого противотанкового оружия, заявил 17 января министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес. Он отметил, что первые системы оборонительного оружия были доставлены в понедельник. Кроме того, в Украину направили "небольшое количество" британских военнослужащих, которые проведут обучение по использованию оружия для ВСУ.

Сенатор-демократ Ричард Блюменталь после визита в Украину 17 января заявил, что в случае вторжения РФ в Украину США предоставят Украине летальное оружиеПо мнению сенатора, президент РФ Владимир Путин "сделал наибольшую ошибку в своей карьере", недооценив, насколько храбро народ Украины будет бороться в случае российского вторжения.

Контекст:

С 2014 года Великобритания и США предоставляют помощь Украине, в том числе – военную.

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

17 декабря МИД РФ распространил российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении", отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

10-го12-го и 13 января проходили переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогу в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только Украиной и 30 странами – членами Альянсаи подчеркнул: Россия представляет угрозу для Украины, а не наоборот.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в интервью Financial Times, которое вышло 15 января, заявила, что США имеют ряд сценариев на случай вторжения РФ в Украину. В Кремле 17 января ответили, что Москва тоже рассматривает разные сценарии дальнейших действий.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, США, Украина, Великобритания, Кремль, Дмитрий Песков, вооружение, российская агрессия, война в Украине
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