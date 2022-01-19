"Человек, которого я хорошо знаю". Блинкен заявил, что Байден вскоре выдвинет кандидатуру посла США в Украине

Блинкен: Я ожидаю, что номинация состоится в скором времени Фото: EPA

"Я ожидаю, что номинация состоится в скором времени", – сказал он.

По словам Блинкена, кандидат будет иметь "полное доверие" со стороны Байдена.

"Это будет человек, которого я хорошо знаю и с которым имею тесные отношения. И у этого человека будет очень очевидный опыт и знания по этому региону", – заявил глава американской дипломатии.