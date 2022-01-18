Госдепартамент обещает назначить посла США в Украине в ближайшее время – сенатор

"Я очень разочарован в администрации [президента США Джо] Байдена из-за того, что они скорее не назначили человека на этот пост. Я снова обсуждал с Госдепартаментом этот вопрос на прошлой неделе, и они заверили меня, что в ближайшее время будет назначен опытный, карьерный дипломат. И я рад это слышать, это нужно сделать", – отметил сенатор-республиканец от штата Огайо.
17 января Украину посетила двухпартийная делегация Сената США, в частности – Портман. В Киеве сенаторы встречались с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром внутренних дел Денисом Монастырским, главой МИД Дмитрием Кулебой.
В ходе визита сенаторы США обещали предоставить Украине летальное оружие в случае вторжения РФ.
Постоянного посла Штатов в Киеве нет с мая 2019 года, когда на фоне скандала с якобы имевшим место давлением американского посольства на Генпрокуратуру Украины тогдашний президент Дональд Трамп отозвал Мари Йованович.
Временным поверенным в делах США является Кристина Квин. Заместитель помощника госсекретаря США в бюро по европейским и евразийским делам Джордж Кент говорил в июле, что Белый дом может объявить кандидата на должность посла США в Украине в ближайшие недели.
6 декабря американское издание Foreign Policy написало, что Байден может предложить назначить на должность посла США в Украине дипломата Бриджит Бринк, которая сейчас является главой американской дипмиссии в Словакии.