Госдепартамент обещает назначить посла США в Украине в ближайшее время – сенатор

Портман заявил, что на прошлой неделе обсуждал с Госдепартаментом вопрос назначения посла США в Украине Фото: EPA

"Я очень разочарован в администрации [президента США Джо] Байдена из-за того, что они скорее не назначили человека на этот пост. Я снова обсуждал с Госдепартаментом этот вопрос на прошлой неделе, и они заверили меня, что в ближайшее время будет назначен опытный, карьерный дипломат. И я рад это слышать, это нужно сделать", – отметил сенатор-республиканец от штата Огайо.

17 января Украину посетила двухпартийная делегация Сената США, в частности – Портман. В Киеве сенаторы встречались с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром внутренних дел Денисом Монастырским, главой МИД Дмитрием Кулебой.

В ходе визита сенаторы США обещали предоставить Украине летальное оружие в случае вторжения РФ.