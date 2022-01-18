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Госдепартамент обещает назначить посла США в Украине в ближайшее время – сенатор

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Портман заявил, что на прошлой неделе обсуждал с Госдепартаментом вопрос назначения посла США в Украине
Портман заявил, что на прошлой неделе обсуждал с Госдепартаментом вопрос назначения посла США в Украине
Фото: EPA

В Госдепартаменте Соединенных Штатов обещают назначить посла США в Украине в ближайшее время. Об этом в комментарии "Радіо Свобода", опубликованном в YouTube СМИ 18 января, рассказал сопредседатель группы поддержки Украины в Сенате США Роб Портман.

"Я очень разочарован в администрации [президента США Джо] Байдена из-за того, что они скорее не назначили человека на этот пост. Я снова обсуждал с Госдепартаментом этот вопрос на прошлой неделе, и они заверили меня, что в ближайшее время будет назначен опытный, карьерный дипломат. И я рад это слышать, это нужно сделать", – отметил сенатор-республиканец от штата Огайо.

17 января Украину посетила двухпартийная делегация Сената США, в частности – Портман. В Киеве сенаторы встречались с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром внутренних дел Денисом Монастырским, главой МИД Дмитрием Кулебой.

В ходе визита сенаторы США обещали предоставить Украине летальное оружие в случае вторжения РФ.

Контекст:

Постоянного посла Штатов в Киеве нет с мая 2019 года, когда на фоне скандала с якобы имевшим место давлением американского посольства на Генпрокуратуру Украины тогдашний президент Дональд Трамп отозвал Мари Йованович.

Временным поверенным в делах США является Кристина Квин. Заместитель помощника госсекретаря США в бюро по европейским и евразийским делам Джордж Кент говорил в июле, что Белый дом может объявить кандидата на должность посла США в Украине в ближайшие недели.

6 декабря американское издание Foreign Policy написало, что Байден может предложить назначить на должность посла США в Украине дипломата Бриджит Бринк, которая сейчас является главой американской дипмиссии в Словакии.

Теги: США, Украина, посольство, посольство США, Сенат США, сенатор, Роб Портман, назначение, посол
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