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Кулеба заявил, что готов к встрече глав МИД в формате США – Украина – РФ, если на ней будет Лавров

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Кулеба (справа) подтвердил Блинкену (слева) свою готовность к трехсторонней встрече на уровне министров иностранных дел Украины, США и РФ
Кулеба (справа) подтвердил Блинкену (слева) свою готовность к трехсторонней встрече на уровне министров иностранных дел Украины, США и РФ
Фото: EPA

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что готов к трехсторонней встрече глав внешнеполитических ведомств Соединенных Штатов, Украины и РФ, если на нее согласится российский министр Сергей Лавров.

Об этом 20 января в ходе онлайн-брифинга, который транслировался в Facebook МИД Украины, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Я открыт к встрече с министром Лавровым, мне есть, что ему сказать. Вы знаете, что он как-то избегает встреч с Украиной, это его решение, комментировать не буду. Поэтому, когда мы вчера разговаривали с государственным секретарем [США Энтони Блинкеном], я подтвердил ему свою готовность к трехсторонней встрече на уровне министров иностранных дел, если господин Лавров на это согласится", – сказал Кулеба.

В то же время он рассказал, что у глав МИД трех стран уже был "спонтанный трехсторонний формат" в ходе неформального ужина министров иностранных дел ОБСЕ. 

"Что касается трехстороннего формата, у нас состоялся спонтанный трехсторонний формат США – Украина – РФ на неформальном ужине министров иностранных дел ОБСЕ, где мы очень ярко пообщались и превратили достаточно рутинный ужин в яркое дипломатическое зрелище", – отметил Кулеба.

https://www.facebook.com/UkraineMFA/videos/417754736806579/

Контекст:

17 декабря 2021 года на фоне наращивания российских войск вблизи границ Украины МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении" и отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

10-го12-го и 13 января проходили переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогу в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только Украиной и 30 странами – членами Альянса, и подчеркнул: Россия представляет угрозу для Украины, а не наоборот.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак говорил 14 января, что глава Украинского государства Владимир Зеленский предложил президенту США Джо Байдену организовать трехстороннюю встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Ермак не исключил проведение переговоров в формате видеоконференции.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков на это ответил, что Кремль не получал предложений от США по поводу такой встречи. 17 января Песков выразил сомнение в необходимости участия США в переговорах Киева и Москвы.

Блинкен в ходе телефонного разговора с Лавровым 18 января заявил о невозможности обсуждения европейской безопасности без Украины.  

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в интервью Financial Times, которое вышло 15 января, заявила, что США имеют ряд сценариев на случай вторжения РФ в Украину. В Кремле 17 января ответили, что Москва тоже рассматривает разные сценарии дальнейших действий.

Теги: Россия, США, Украина, Сергей Лавров, МИД Украины, Госдепартамент США, МИД России, переговоры, Дмитрий Кулеба, Энтони Блинкен, встреча
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