Кулеба заявил, что готов к встрече глав МИД в формате США – Украина – РФ, если на ней будет Лавров

Кулеба (справа) подтвердил Блинкену (слева) свою готовность к трехсторонней встрече на уровне министров иностранных дел Украины, США и РФ Фото: EPA

Об этом 20 января в ходе онлайн-брифинга, который транслировался в Facebook МИД Украины, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Я открыт к встрече с министром Лавровым, мне есть, что ему сказать. Вы знаете, что он как-то избегает встреч с Украиной, это его решение, комментировать не буду. Поэтому, когда мы вчера разговаривали с государственным секретарем [США Энтони Блинкеном], я подтвердил ему свою готовность к трехсторонней встрече на уровне министров иностранных дел, если господин Лавров на это согласится", – сказал Кулеба.

В то же время он рассказал, что у глав МИД трех стран уже был "спонтанный трехсторонний формат" в ходе неформального ужина министров иностранных дел ОБСЕ.

"Что касается трехстороннего формата, у нас состоялся спонтанный трехсторонний формат США – Украина – РФ на неформальном ужине министров иностранных дел ОБСЕ, где мы очень ярко пообщались и превратили достаточно рутинный ужин в яркое дипломатическое зрелище", – отметил Кулеба.