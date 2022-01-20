Кулеба заявил, что готов к встрече глав МИД в формате США – Украина – РФ, если на ней будет Лавров

Об этом 20 января в ходе онлайн-брифинга, который транслировался в Facebook МИД Украины, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
"Я открыт к встрече с министром Лавровым, мне есть, что ему сказать. Вы знаете, что он как-то избегает встреч с Украиной, это его решение, комментировать не буду. Поэтому, когда мы вчера разговаривали с государственным секретарем [США Энтони Блинкеном], я подтвердил ему свою готовность к трехсторонней встрече на уровне министров иностранных дел, если господин Лавров на это согласится", – сказал Кулеба.
В то же время он рассказал, что у глав МИД трех стран уже был "спонтанный трехсторонний формат" в ходе неформального ужина министров иностранных дел ОБСЕ.
"Что касается трехстороннего формата, у нас состоялся спонтанный трехсторонний формат США – Украина – РФ на неформальном ужине министров иностранных дел ОБСЕ, где мы очень ярко пообщались и превратили достаточно рутинный ужин в яркое дипломатическое зрелище", – отметил Кулеба.
17 декабря 2021 года на фоне наращивания российских войск вблизи границ Украины МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении" и отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.
10-го, 12-го и 13 января проходили переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогу в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только Украиной и 30 странами – членами Альянса, и подчеркнул: Россия представляет угрозу для Украины, а не наоборот.
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак говорил 14 января, что глава Украинского государства Владимир Зеленский предложил президенту США Джо Байдену организовать трехстороннюю встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Ермак не исключил проведение переговоров в формате видеоконференции.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков на это ответил, что Кремль не получал предложений от США по поводу такой встречи. 17 января Песков выразил сомнение в необходимости участия США в переговорах Киева и Москвы.
Блинкен в ходе телефонного разговора с Лавровым 18 января заявил о невозможности обсуждения европейской безопасности без Украины.
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в интервью Financial Times, которое вышло 15 января, заявила, что США имеют ряд сценариев на случай вторжения РФ в Украину. В Кремле 17 января ответили, что Москва тоже рассматривает разные сценарии дальнейших действий.