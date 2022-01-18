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Блинкен заявил Лаврову о невозможности обсуждения европейской безопасности без Украины

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Блинкен подтвердил приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины
Блинкен подтвердил приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины
Фото: EPA

Госсекретарь США Энтони Блинкен 18 января провел телефонный разговор с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Как сообщает пресс-служба Госдепа, в беседе среди прочих затрагивалась тема Украины.

Блинкен подчеркнул важность продолжения деэскалации напряженности, связанной с наращиванием российской военной мощи вблизи Украины и на не подконтрольных правительству территориях Донбасса и Крыма, дипломатическим путем.

"Госсекретарь подтвердил непоколебимую приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины и подчеркнул, что в любом обсуждении европейской безопасности должны участвовать союзники по НАТО и европейские партнеры, включая Украину", – говорится в сообщении.

Кроме того, Блинкен и Лавров обсудили переговоры о стратегической стабильности, состоявшиеся 10 января, заседание Совета Россия – НАТО 12 января и заседание постоянного совета ОБСЕ 13 января.

Контекст:

17 декабря 2021 года на фоне наращивания российских войск вблизи границ Украины МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении" и отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

10-го12-го и 13 января проходили переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогу в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только Украиной и 30 странами – членами Альянсаи подчеркнул: Россия представляет угрозу для Украины, а не наоборот.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в интервью Financial Times, которое вышло 15 января, заявила, что США имеют ряд сценариев на случай вторжения РФ в Украину. В Кремле 17 января ответили, что Москва тоже рассматривает разные сценарии дальнейших действий.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, Сергей Лавров, Госдепартамент США, МИД России, Энтони Блинкен
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