Блинкен заявил Лаврову о невозможности обсуждения европейской безопасности без Украины

Блинкен подчеркнул важность продолжения деэскалации напряженности, связанной с наращиванием российской военной мощи вблизи Украины и на не подконтрольных правительству территориях Донбасса и Крыма, дипломатическим путем.

"Госсекретарь подтвердил непоколебимую приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины и подчеркнул, что в любом обсуждении европейской безопасности должны участвовать союзники по НАТО и европейские партнеры, включая Украину", – говорится в сообщении.

Кроме того, Блинкен и Лавров обсудили переговоры о стратегической стабильности, состоявшиеся 10 января, заседание Совета Россия – НАТО 12 января и заседание постоянного совета ОБСЕ 13 января.