"Зачем США?" В Кремле снова прокомментировали идею Зеленского о трехсторонней встрече с Путиным и Байденом

Песков сказал, что "не думает", что для переговоров Киева и Москвы нужны США Фото: ЕРА

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак говорил 14 января, что глава Украинского государства Владимир Зеленский предложил президенту США Джо Байдену организовать такую трехстороннюю встречу. Ермак не исключил проведение переговоров в формате видеоконференции. Сразу после этого Песков сказал, что Кремль не получал предложений от США по этому поводу.

Сегодня Песков на вопрос, рассматривает ли Кремль возможность проведения трехстороннего саммита, ответил вопросом. Он спросил, "зачем [привлекать] США, чтобы обсуждать двусторонние российско-украинские отношения, когда они целиком и полностью сейчас индексированы на ход выполнения Минских договоренностей", и уточнил, что продвижения в выполнении Минских соглашений нет.

Песков "не думает", что для переговоров Киева и Москвы нужны США.