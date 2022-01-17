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"Зачем США?" В Кремле снова прокомментировали идею Зеленского о трехсторонней встрече с Путиным и Байденом

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Песков сказал, что "не думает", что для переговоров Киева и Москвы нужны США
Песков сказал, что "не думает", что для переговоров Киева и Москвы нужны США
Фото: ЕРА

В Кремле сомневаются в необходимости участия Соединенных Штатов в переговорах между Украиной и Россией. Такое мнение в ходе общения с журналистами высказал 17 января пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак говорил 14 января, что глава Украинского государства Владимир Зеленский предложил президенту США Джо Байдену организовать такую трехстороннюю встречу. Ермак не исключил проведение переговоров в формате видеоконференции. Сразу после этого Песков сказал, что Кремль не получал предложений от США по этому поводу. 

Сегодня Песков на вопрос, рассматривает ли Кремль возможность проведения трехстороннего саммита, ответил вопросом. Он спросил, "зачем [привлекать] США, чтобы обсуждать двусторонние российско-украинские отношения, когда они целиком и полностью сейчас индексированы на ход выполнения Минских договоренностей", и уточнил, что продвижения в выполнении Минских соглашений нет. 

Песков "не думает", что для переговоров Киева и Москвы нужны США. 

Контекст:

Путин и Зеленский встречались лично только раз – в декабре 2019 года в Париже на саммите лидеров стран нормандского формата.

20 апреля 2021 года Зеленский предложил Путину встретиться "в любой точке Донбасса, где идет война". Путин ответил через два дня и предложил встретиться в Москве. Глава Кремля заявил, что готов к переговорам о двусторонних отношениях. Для "обсуждения проблем Донбасса" руководство Украины должно встречаться с главарями "ЛНР" и "ДНР", а "уже потом обсуждать их с представителями третьих стран", сказал он.

Представители украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе считают, что президенту Украины не следует ехать на переговоры в Москву. В Киев приглашать Путина некорректно, заявлял Ермак.

В интервью итальянской газете La Repubblica, которое вышло 27 апреля, Зеленский сказал, что его встреча с Путиным могла бы пройти в Ватикане. "Это действительно идеальное место для диалога о мире", – убежден президент Украины. Перед этим Зеленский говорил, что его "волнует не место проведения, а содержание встречи".

21 мая министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Зеленский не будет встречаться с Путиным, если на этой встрече не будет тем оккупированных Крыма и Донбасса.

30 июня Путин говорил, что пока не видит смысла во встрече с Зеленским, так как "ключевые вопросы жизнедеятельности Украины решаются не в Киеве, а в Вашингтоне, отчасти – в Берлине и Париже".

Зеленский, реагируя на заявление Путина, назвал слова главы Кремля "пропагандистской мантрой, которая рассчитана на внутреннего потребителя в самой России".

20 декабря Песков сказал, что встреча Путина и Зеленского не готовится, а от Киева не поступало "никаких конкретных предложений". 

С Байденом за год с момента его вступления в должность президента США Путин провел ряд переговоров. В июле 2021 года в Женеве прошла их личная встреча, в декабре два президента провели переговоры по защищенной линии видеосвязиКроме того, Путин и Байден несколько раз говорили по телефону. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, США, Украина, Джо Байден, Дмитрий Песков, переговоры, Владимир Зеленский
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