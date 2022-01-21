Блинкен подтвердил, что США на следующей неделе передадут России свои "опасения и идеи" в письменной форме

"Это не были переговоры – искренний обмен опасениями и идеями, и я передал министру Лаврову, что есть определенные принципы, которые США и их союзники будут защищать. Среди них тот, что в идее препятствовать украинскому народу выбирать свой собственный путь нечего обсуждать (no space to trade). Нечего", – сказал Блинкен.

По его словам, перед Россией по-прежнему остаются два пути – дипломатии или эскалации агрессии, и США с их европейскими союзниками готовы к любому выбору РФ и остаются на стороне Украины.

"Я верю, что министр Лавров сейчас лучше понимает нашу позицию, и наоборот", – сказал Блинкен.

По его словам, теперь он вернется в Вашингтон для консультаций с президентом Джо Байденом и командой по нацбезопасности, а также членами конгресса, и затем с союзниками и партнерами Соединенных Штатов.

"Основываясь на сегодняшних переговорах, мы с министром Лавровом договорились о важности продолжения дипломатического процесса. Я сказал ему, что после консультаций, которые будут в ближайшие дни с союзниками и партнерами, мы ожидаем, что сможем поделиться с Россией нашими опасениями и идеями более детально в письменном виде на следующей неделе", – сказал Блинкен.

Он добавил, что стороны согласились продолжить переговоры после этого.