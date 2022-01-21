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Блинкен: Мы выразились ясно. Если любые российские войска пересекут границу Украины, реакция на вторжение будет быстрой и мощной

Блинкен заявил, что встреча "была откровенной и содержательной"
Блинкен заявил, что встреча "была откровенной и содержательной"
Фото: EPA

США и их европейские партнеры сочтут ввод российских войск в Украину, каким бы он ни был, новым вторжением и отреагируют незамедлительно, пообещал глава Госдепартамента США Энтони Блинкен. Об этом он сказал по итогам встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Женеве (Швейцария) на брифинге, который транслирует Госдеп.

"Сегодняшняя дискуссия с министром Лавровым была откровенной и содержательной. Я передал позицию США и наших европейских союзников, что мы твердо стоим с Украиной и поддерживаем ее суверенитет и территориальную целостность. Мы выразились ясно: если какие-либо российские военные силы пересекут границу Украины, это новое вторжение встретит быструю, мощную объединенную реакцию от США, их партнеров и союзников", – сказал Блинкен. 

Он отметил, что эта встреча стала продолжением дискуссии с Россией на прошлой неделе по стратегической стабильности и кризису в Украине.

"Наша цель – определить, готова ли РФ идти по дипломатическому пути, деэскалировать ситуацию в Украине и в конечном счете разрешить наши противоречия с помощью дипломатии и диалога", – сказал Блинкен. 

Глава Госдепа подчеркнул, что другие методы агрессивного продвижения интересов РФ, помимо непосредственно военных действий, включающие, в частности, кибератаки, также встретят решительный отпор. 

По словам Блинкена, он передал Лаврову, что переговоры должны проходить на принципах взаимности, это означает, что Россия также должна серьезно воспринять обеспокоенность США и европейских стран. В частности, глава Госдепа напрямую выразил Лаврову беспокойство по поводу конкретных проблем, вызванных российскими действиями – не только в Украине, но и в целом в Европе и в мире. Блинкен также передал ему некоторые идеи, выработанные на встречах с союзниками, с помощью которых можно было бы уменьшить напряженность и относительно которых США надеются найти точки соприкосновения с РФ. 

Контекст:

На фоне наращивания войск у границ Украины 17 декабря МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении" и отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

10-го12-го и 13 января 2022 года проходили переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогу в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только Украиной и 30 странами – членами Альянса, и подчеркнул: Россия представляет угрозу для Украины, а не наоборот.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в интервью Financial Times, которое вышло 15 января, заявила, что США имеют ряд сценариев на случай вторжения РФ в Украину. В Кремле 17 января ответили, что Москва тоже рассматривает разные сценарии дальнейших действий.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

Теги: Россия, США, НАТО, Сергей Лавров, Госдепартамент США, МИД России, переговоры, Энтони Блинкен, российская агрессия
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