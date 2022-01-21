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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Тероборона страны не появилась с 1 января. Она была развернута раньше". Глава Сил теробороны рассказал о том, как идет их формирование

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Галушкин о бригадах теробороны: Костяк сформирован, должностные лица назначены, определено временное место дислокации
Галушкин о бригадах теробороны: Костяк сформирован, должностные лица назначены, определено временное место дислокации
Фото: armyinform.com.ua

В Украине уже сформирован "костяк" сил территориальной обороны в областях, идет процесс комплектования батальонов. Об этом командующий Силами территориальной обороны ВСУ Юрий Галушкин рассказал в интервью "Укринформу", опубликованном 20 января.

Галушкин напомнил, что закон "Об основах национального сопротивления" вступил в силу с 1 января 2022 года, с этого же дня он сам был назначен на должность их руководителя, и началось на практике формирование сил территориальной обороны.

Однако, подчеркнул командующий Силами теробороны, к этому моменту было предпринято много подготовительных мер: "отработаны штаты, командование региональных управлений, бригад, батальонов; определены места дислокации и предварительно организована работа по их передаче". 

Учитывая вызовы и угрозы, которые стоят перед Украиной, сейчас в Силах теробороны сконцентрировались в первую очередь на приграничных с Россией и Беларусью 13 областях, рассказал Галушкин. Всего Силы теробороны состоят из 25 бригад, по одной в каждой области.  

"Костяк [в областях] сформирован, должностные лица назначены, определено временное место дислокации. В зависимости от количества районов в области, сформировано в каждой бригаде необходимое количество батальонов. Их может быть от четырех до 10. К примеру, бригада города Киева насчитывает 10 батальонов. В некоторых областях – шесть, в некоторых – восемь батальонов. Эти батальоны тоже сформированы, сейчас идет процесс комплектования. В приграничных областях батальоны и бригады укомплектованы где-то на 70%, остальные области укомплектуем до 70% к концу следующего месяца", – описал нынешнее положение дел Галушкин. 

Инфографика: armyinform.com.ua
Инфографика: armyinform.com.ua

Следующей задачей после комплектования личного состава будет обеспечить хранение оружия и боеприпасов и материально-технических средств при каждом батальоне.

Галушкин отметил, что система территориальной обороны существовала и раньше в составе Сухопутных войск ВСУ, но не была столь масштабной. Сейчас ее не создают с нуля, а наращивают возможности. 

"Территориальная оборона страны не появилась с 1 января текущего года. Она была развернута еще раньше, все это функционировало: и планы территориальной обороны есть, и у всех силовых структур задачи по территориальной обороне Украины есть. Просто сейчас это перешло на новый уровень, вот и все, новая система управления", – заявил командующий.

По его словам, 70% личного состава по штату мирного времени – это минимальная цифра, обеспечивающая выполнение задач. 

"На всей территории Украины есть батальоны и бригады, где в штате мирного времени у меня находятся 10 тыс. человек. После введения в действие сводного плана территориальной обороны будет возможность развернуться до сотен тысяч на базе этих батальонов и бригад. Но вы понимаете, какая это финансовая нагрузка для страны? В условиях войны мы однозначно развернем свои силы, но содержать 200 или 300 тыс. сил территориальной обороны повседневно невозможно... Я хочу, чтобы все граждане поняли: в каждом районе нашей страны мы имеем такое количество людей и такое подразделение, которое способно быстро развернуться в штат военного времени, иметь своих резервистов, обеспечить людей оружием, и они будут готовы выполнять свои задачи. То есть сейчас мы вышли на другой уровень способностей теробороны", – подчеркнул Галушкин. 

Контекст:

16 июля 2021 года Верховная Рада во втором чтении и в целом одобрила законопроекты президента Владимира Зеленского о национальном сопротивлении и увеличении численности Вооруженных сил на 15 тыс. человек, из которых 10 тыс. – для войск территориальной обороны и 1 тыс. – для Сил специальных операций. Зеленский подписал эти документы 29 июля. 

С 1 января 2022 года закон "Об основах национального сопротивления" вступил в силу, в ВСУ появился отдельный род войск – Силы территориальной обороны. Зеленский назначил их руководителем бригадного генерала Юрия Галушкина.

Основу добровольческих формирований территориальных общин будут составлять украинцы, которые служили в ВСУ, других воинских формированиях и правоохранительных органах. Тех, кто не служил, будут зачислять после присяги. В формирования не будут брать ранее судимых за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления (не распространяется на реабилитированных), а также тех, кто имеет две или более судимости.

Теги: оружие, армия, военные, ВСУ, территориальная оборона, российская агрессия, батальоны, Юрий Галушкин
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