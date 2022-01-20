На укрепление обороноспособности Киева выделят более 110 млн грн – КГГА

В рамках программы запланировано создание единого центра подготовки Сил муниципальной безопасности Киева, в том числе бригады территориальной обороны. Реализация программы позволит оборудовать пункты постоянной дислокации для бригады Сил территориальной обороны в каждом районе Киева, обеспечить бригаду учебно-тренировочными комплексами и имуществом и повысить готовность системы мобилизации Киева.

"В условиях продолжения вооруженной агрессии со стороны РФ против Украины, высокой вероятности полномасштабного вторжения и применения агрессором диверсионно-разведывательных сил или совершения актов терроризма важное значение приобретает выполнение мероприятий по организации военной службы, исполнение воинской обязанности, мобилизационной подготовки и территориальной обороны в Киеве. На это и направлены мероприятия, вошедшие в программу "Защитник Киева", – заявил заместитель председателя КГГА Андрей Крищенко.