За бойцами теробороны закрепят оружие – Резников

По словам Резникова, за счет резервистов каждый батальон будет насчитывать до 600 человек Фото: Oleksii Reznikov / Facebook

В составе Сил теробороны ВСУ продолжается формирование 25 бригад – по одной на каждый регион страны. Они будут объединять более 150 батальонов (один батальон на район).

Постоянная численность Сил теробороны в мирное время составит 10 тыс. военнослужащих. По штату особого периода подразделения будут насчитывать более 130 тыс. человек, для чего сформируют резерв.

"Развертывание системы теробороны будет происходить в три этапа… На первом этапе бригады и батальоны Сил теробороны будут разворачиваться по штату мирного времени. Это происходит прямо сейчас. В каждом батальоне формируется скелет из военнослужащих ВСУ. Их задачей является командование, обучение и согласование с гражданскими лицами, которые заключат контракт о службе в резерве теробороны и будут защищать территорию, где проживают", – сказал министр.

По его словам, за счет этих резервистов каждый батальон будет насчитывать до 600 человек.

"Формирование резерва теробороны по штатам особого периода – второй этап после того, как в батальонах и бригадах будет создано организационно-управленческое ядро из военнослужащих и обеспечены соответствующие условия. За теми, кто заключит контракт и будет служить в резерве теробороны, будет закреплено оружие. Оно будет выдаваться на время учений или в случае возникновения определенных ситуаций", – пояснил Резников.

Как отметил министр, после формирования штата мирного времени и резерва для особого периода на третьем этапе развертывания будет рассмотрен вопрос о необходимости создания в небольших населенных пунктах добровольческих формирований территориальных общин.