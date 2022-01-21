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Лавров: Русофобское меньшинство во главе с Польшей и странами Балтии сегодня правит бал в НАТО и ЕС

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Лавров: НАТО был создан против Советского Союза, а сейчас он работает против РФ
Лавров: НАТО был создан против Советского Союза, а сейчас он работает против РФ
Фото: ЕРА

Деятельность ряда стран – членов НАТО направлена против России. Такое мнение 21 января после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Женеве выразил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции, которую российское ведомство транслировало в Facebook.

По его словам, на прошедшей встрече он поднял вопрос "о необходимости прекратить бесконечное расширение НАТО на восток".

"Насчет нашего принципиального вопроса о нерасширении НАТО – нас многие спрашивают почему? Да потому, что этот блок был создан против Советского Союза, а сейчас он работает против РФ, причем это записано в доктринальных документах", – сказал Лавров.

Он утверждает, что "русофобское меньшинство во главе с Польшей и странами Балтии сегодня правит бал не только в НАТО, но и в ЕС, заставляя продолжать тупиковую антироссийскую политику по всем без исключения вопросам".

https://www.facebook.com/MIDRussia/videos/1829402900783688/

Контекст:

7 декабря 2021 года президент РФ Владимир Путин во время разговора с президентом США Джо Байденом заявил, что НАТО предпринимает попытки "освоения" территории Украины. "Поэтому Россия серьезно заинтересована в получении надежных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений", – сказал он.

17 декабря МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении", отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР. Россия также требует, чтобы войска и вооружение НАТО вернулось в рамки рубежей 1997 года (с тех пор в Альянс вступил ряд стран, включая Польшу).

Вечером 10 января в Женеве завершились переговоры США и России по требованиям Москвы относительно "гарантий безопасности". Заместитель госсекретаря США Венди Шерман, которая возглавляла американскую делегацию, после переговоров заявила, что принцип открытых дверей НАТО не подлежит обсуждению.

12 января в Брюсселе состоялась первая за два с половиной года встреча Совета Россия – НАТО.

Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг после заседания заявил, что на встрече РФ высказала требования остановить вступление новых стран в НАТО и отвести войска с восточного фланга Альянса. НАТО подтвердил свою политику открытых дверей и право каждой нации выбирать для себя союзы.

Шерман по итогам встречи отметила, что США и союзники по Альянсу четко дали понять РФ, что "не захлопнут дверь политики открытых дверей НАТО".

В Вене 13 января завершилось заседание постоянного совета ОБСЕ, на нем продолжились дискуссии между РФ и странами Запада о "гарантиях безопасности". Глава МИД Польши, которая председательствует в ОБСЕ в этом году, Збигнев Рау заявил, что европейский регион сейчас ближе к войне, чем когда-либо за последние 30 лет.

По итогам переговоров в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители Штатов сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.

Теги: Россия, НАТО, Польша, СССР, Сергей Лавров, страны Балтии, Энтони Блинкен
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