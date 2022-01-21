Лавров: Русофобское меньшинство во главе с Польшей и странами Балтии сегодня правит бал в НАТО и ЕС

Лавров: НАТО был создан против Советского Союза, а сейчас он работает против РФ Фото: ЕРА

По его словам, на прошедшей встрече он поднял вопрос "о необходимости прекратить бесконечное расширение НАТО на восток".

"Насчет нашего принципиального вопроса о нерасширении НАТО – нас многие спрашивают почему? Да потому, что этот блок был создан против Советского Союза, а сейчас он работает против РФ, причем это записано в доктринальных документах", – сказал Лавров.

Он утверждает, что "русофобское меньшинство во главе с Польшей и странами Балтии сегодня правит бал не только в НАТО, но и в ЕС, заставляя продолжать тупиковую антироссийскую политику по всем без исключения вопросам".