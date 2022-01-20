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НАТО проведет в Арктике учения с участием 35 тыс. военнослужащих

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Фото: US Mission to NATO / Twitter
Фото: US Mission to NATO / Twitter
Участвовать в учениях будут военные из 28 стран

В начале марта 2022 года Североатлантический альянс проведет военные учения под названием Cold Response ("Холодный ответ") с участием 35 тыс. военнослужащих из 28 стран. Об этом 19 января сообщает в Twitter Постоянное представительство США при НАТО.

"Крупнейшие учения НАТО Cold Response за полярным кругом запланированы на начало марта. В нем примут участие 35 тыс. солдат из 28 стран. Американский авианосец USS Harry S Truman также примет участие в учениях", – говорится в сообщении.

13 января вооруженные силы Норвегии уведомили Северный флот РФ о проведении военных учений в Арктике, сообщало минобороны России. 

Контекст:

Британская пресса отмечала в 2018 году, что российские корабли стали проявлять "особый интерес" к учениям НАТО в Арктике.

В мае 2019 года тогдашний госсекретарь США Майк Помпео обвинял Россию и Китай в агрессивном поведении в Арктическом регионе. Он, в частности, говорил, что "Москва незаконно требует, чтобы другие страны обращались к России за разрешением на использование маршрута через Северный Ледовитый океан".

В феврале 2020 года Россия предложила Норвегии провести переговоры относительно норвежского архипелага Шпицберген в Северном Ледовитом океане. До этого "Новая газета" писала, что на Шпицбергене незаконно бывают российские военные с оружием.

В декабре 2020 года Путин заявил, что Россия "будет прирастать, конечно, Арктикой и северными территориями, это совершенно очевидная вещь".

5 апреля 2021 года американский телеканал CNN сообщил, что Россия "накапливает беспрецедентную военную мощь" в Арктике и испытывает новейшее оружие – ядерные торпеды "Посейдон" 2M39. По данным телеканала, российская техника в районе Крайнего Севера включает бомбардировщики и истребители МиГ 31БМ, а также новые радиолокационные системы у побережья Аляски.

США и Дания обеспокоены усилением военного присутствия РФ в Арктике, заявили в мае в Госдепартаменте США во время визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Данию.

В декабре министерство обороны РФ сообщило о завершении строительства двух военных баз в Арктике

Теги: НАТО, военные учения, Арктика, учения
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