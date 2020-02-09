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"Не исконно норвежская территория". Москва предложила Осло переговоры по Шпицбергену

На арктическом архипелаге Шпицберген накопились проблемы, которые нужно решать, заявили в российском посольстве в Норвегии.

В РФ недовольны распределением участков на Шпицбергене
В РФ недовольны распределением участков на Шпицбергене
Фото: ЕРА

Россия предлагает Норвегии провести переговоры относительно архипелага Шпицберген в Северном Ледовитом океане. Об этом 7 февраля заявило посольство РФ в Осло в комментарии для сайта "Е24", его разместили в Facebook.

"На Шпицбергене накопились проблемы. ...Шпицберген – "не исконно норвежская территория", архипелаг получен Осло на условиях, прописанных в договоре 1920 года. Наши вопросы носят практический характер (как известно, реальной хозяйственной деятельностью на архипелаге, кроме России и Норвегии, никто не занимается), их необходимо решать", – сказано в сообщении.

Дипломаты РФ утверждают, что "из-за позиции Осло российские компании фактически лишены возможности участвовать в подаче заявок на некоторые перспективные участки" для разработки нефтегазовых ресурсов континентального шельфа в районе Шпицбергена.

"Аналогичная ситуация складывается с минеральными ресурсами. Российская сторона настоятельно призывает норвежскую сторону привести проводимую в отношении регулирования деятельности в районе действия договора политику Норвегии в соответствие с ее международными обязательствами. И таких практических вопросов очень много. Решать их можно через переговоры или ультиматумы. Мы предлагаем переговоры и консультации", – заявили в посольстве РФ в Норвегии.

https://www.facebook.com/RusEmbNo/posts/2697344677053542

Норвежский суверенитет над большей частью территории архипелага Шпицберген установлен в 1920 году.

Теги: Россия, Норвегия, Москва, переговоры, посольство РФ, Арктика, Осло, Шпицберген
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