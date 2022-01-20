Байден: Вступление Украины в НАТО в ближайшее время маловероятно

Байден заявил, что Украине предстоит проделать много работы для вступления в НАТО Фото: EPA

"Присоединение Украины к НАТО в ближайшее время маловероятно", – считает президент США.

По его словам, Украине для присоединения к Альянсу предстоит проделать еще много работы в области демократии и по "ряду других вещей".

Байден также добавил, что для принятия страны в НАТО необходима поддержка всех членов Альянса.