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Байден: Вступление Украины в НАТО в ближайшее время маловероятно

Байден заявил, что Украине предстоит проделать много работы для вступления в НАТО
Байден заявил, что Украине предстоит проделать много работы для вступления в НАТО
Фото: EPA

Украина вряд ли станет членом Североатлантического альянса в ближайшее время. Об этом на пресс-конференции 19 января заявил президент США Джо Байден. Брифинг транслировался на YouTube-канале Белого дома.

"Присоединение Украины к НАТО в ближайшее время маловероятно", – считает президент США.

По его словам, Украине для присоединения к Альянсу предстоит проделать еще много работы в области демократии и по "ряду других вещей".

Байден также добавил, что для принятия страны в НАТО необходима поддержка всех членов Альянса.

Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне аннексии Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.

17 декабря на фоне наращивания численности российских войск вблизи границ Украины МИД РФ распространил проект договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении" и отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

10 января 2022 года в Женеве прошли переговоры США и России относительно "гарантий безопасности". Замгоссекретаря США Венди Шерман, которая возглавляла делегацию США, после переговоров заявила, что принцип открытых дверей НАТО не подлежит обсуждению.

Дмитрий НЕЙМЫРОК
заместитель главного редактора
Теги: Россия, США, Украина, НАТО, Джо Байден, российская агрессия
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