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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Залужный: В НАТО воспринимают российские ультиматумы как болезненный бред

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Залужный: Альянс строится на очень четких принципах: каждая европейская страна должна сама решать, куда ей вступать или к каким блокам присоединяться
Залужный: Альянс строится на очень четких принципах: каждая европейская страна должна сама решать, куда ей вступать или к каким блокам присоединяться
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine /Тwitter

В НАТО воспринимают российский ультиматум по поводу “гарантий безопасности“, нерасширения НАТО и отвода войск от его восточных флангов как болезненный бред. Такое мнение высказал главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный 17 января в интервью "Укринформу".

"Сложилось такое впечатление, что с такой сугубо практической точки зрения коллеги по НАТО воспринимают эти российские ультиматумы как болезненный бред. Союзники дали этим российским предложениям недвусмысленную оценку, в том числе в части, которая прямо касается нас. Альянс строится совсем на других принципах, которые очень четкие: каждая европейская страна должна сама решать, куда ей вступать или к каким блокам присоединяться. У союзников в НАТО есть консолидированная и твердая позиция, и это, скажем так, вдохновляет и нас", – отметил Залужный.

Контекст:

12 января в Брюсселе состоялась первая за два с половиной года встреча Совета Россия – НАТО.

Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг после заседания заявил, что на встрече РФ высказала требования остановить вступление новых стран в НАТО и отвести войска с восточного фланга Альянса. НАТО подтвердил свою политику открытых дверей и право каждой нации выбирать для себя союзы.

Генсек подчеркнул, что вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только этой страной и 30 странами – членами Альянса. Столтенберг сказал, что Россия представляет угрозу для Украины, а не наоборот.

Шерман по итогам заседания отметила, что Россия не дала обязательств по деэскалации, однако и не заявила, что ее не будет. По ее словам, США и союзники по Альянсу четко дали понять, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия, подчеркнула замгоссекретаря США.

Теги: Россия, Украина, НАТО, Вооруженные силы Украины, ВСУ, интервью, Валерий Залужный
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