Залужный: В ВСУ сделан огромный шаг к полноценному членству в НАТО

Залужный считает, что украинской армии необходимо “избавиться от всего советского, что связывает руки и ноги” Фото: Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine / Facebook

"Я не могу говорить за всю страну, потому что за всю страну могут говорить только соответствующие политики. Я скажу о Вооруженных силах Украины, как главнокомандующий. На сегодняшний день в Вооруженных силах Украины сделан огромный шаг, чтобы приблизиться не только к ПДЧ, но и к полноценному членству в НАТО. Только на документальном и формальном уровнях мы освоили более 300 стандартов НАТО. Не хочу никого критиковать, но таким количеством стандартов, насколько я знаю, овладели далеко не все вооруженные силы европейских стран, которые уже являются членами Альянса", – заявил он.

По мнению Залужного, важным на данный момент является то, что Вооруженные силы Украины продолжают свое движение в направлении НАТО.

"Для меня как для главнокомандующего главное – чтобы мы де-факто стали такими, как НАТО. Потому что НАТО – это не только военный и политический союз, это еще коалиция армий, современных и развитых во всех измерениях. Это коалиция армий цивилизованных стран", – сказал генерал-лейтенант.

Своей основной задачей он видит подготовку украинских войск к соответствующим стандартам НАТО.

"Главное – чтобы мы вышли на определенный уровень, чтобы быть цивилизованной армией, упростить определенные процедуры, избавиться от всего советского, что нам связывает руки и ноги, начать мыслить по-натовски, смотреть на вещи по-европейски, организовывать подготовку войск в соответствии со стандартами НАТО, которые, как мы уже убедились, очень эффективны и результативны", – отметил главнокомандующий ВСУ.