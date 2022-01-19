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ПОЛИТИКА

В МИД РФ заявили, что готовы рассмотреть "обязательство" США не голосовать за вступление Украины и других стран в НАТО

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Рябков заявил, что формула Бухарестского саммита 2008 года, предусматривающая членство Украины и Грузии в НАТО, "должна быть исключена"
Рябков заявил, что формула Бухарестского саммита 2008 года, предусматривающая членство Украины и Грузии в НАТО, "должна быть исключена"
Фото: EPA

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил 19 января, что Москва "в качестве альтернативы" будет готова рассмотреть "обязательство" США никогда не голосовать за вступление Украины и других стран в НАТО. Об этом российский дипломат сказал 19 января на площадке дискуссионного клуба "Валдай", пишет ТАСС.

По его словам, "известная формула" Бухарестского саммита 2008 года, что Украина и Грузия станут членами НАТО, – "это должно быть исключено, это должно быть заменено пониманием, что это не произойдет никогда". Или, как он заявил, "в качестве альтернативы, если США возьмут на себя односторонние обязательства в юридически обязывающей форме, что они никогда не будут голосовать за вступление Украины и других стран в НАТО".

Рябков заявил, что Россия будет "взывать к ответственности" Соединенных Штатов, "чтобы они смотрели, что для них более приоритетно: европейская безопасность или какие-то сами по себе ущербные идеи".

По его утверждениям, Россия "сделает все возможное", чтобы "дипломатическими путями" прекратить продолжающуюся интеграцию Украины в НАТО", так как этот процесс "затрагивает интересы безопасности РФ".

Согласно Конституции, Украина – суверенное и независимое государство. Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне аннексии Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.

Президент США Джо Байден говорил, что российская агрессия не станет препятствием для вступления Украины в НАТО. В то же время, отвечая на вопрос, получит ли Украина план действий для членства в НАТО, он сказал, что "это еще предстоит увидеть" и сначала Украина должна искоренить коррупцию.

Контекст:

17 декабря 2021 года на фоне наращивания российских войск вблизи границ Украины МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении" и отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

10 января 2022 года в Женеве прошли переговоры США и России по требованиям Москвы относительно "гарантий безопасности". Американская делегация во время переговоров выдвинула претензии России в связи со стягиванием российских войск к российско-украинской границе. Замгоссекретаря США Венди Шерман, которая возглавляла делегацию США, после переговоров заявила, что принцип открытых дверей НАТО не подлежит обсуждению. Она также сообщила, что российская сторона на переговорах не дала прямого ответа на вопрос, готова ли она к деэскалации ситуации на границе с Украиной.

В МИД РФ заявили о категорическом отсутствии прогресса на переговорах с США в вопросе членства Украины в НАТО.

12 января в Брюсселе состоялась первая за два с половиной года встреча Совета Россия – НАТО.

Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг после заседания заявил, что на встрече РФ высказала требования остановить вступление новых стран в НАТО и отвести войска с восточного фланга Альянса. НАТО подтвердил свою политику открытых дверей и право каждой нации выбирать для себя союзы.

Генсек подчеркнул, что вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только этой страной и 30 странами – членами Альянса. Столтенберг сказал, что Россия представляет угрозу для Украины, а не наоборот.

Шерман по итогам заседания отметила, что Россия не дала обязательств по деэскалации, однако и не заявила, что ее не будет. По ее словам, США и союзники по Альянсу четко дали понять РФ, что "не захлопнут дверь политики открытых дверей НАТО". Перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия, подчеркнула замгоссекретаря США.

В Вене 13 января завершилось заседание постоянного совета ОБСЕ, на нем продолжились дискуссии между РФ и странами Запада о "гарантиях безопасности". Глава МИД Польши, которая председательствует в ОБСЕ в этом году, Збигнев Рау заявил, что европейский регион сейчас ближе к войне, чем когда-либо за последние 30 лет.

Россия заявила в ОБСЕ о требовании юридически обязывающих "гарантий безопасности" от США и НАТО, исключающих "любое расширение Альянса и размещение вблизи российских границ ударных систем вооружений".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, США, Украина, НАТО, Грузия, МИД России, война в Украине, Сергей Рябков
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