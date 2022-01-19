В МИД РФ заявили, что готовы рассмотреть "обязательство" США не голосовать за вступление Украины и других стран в НАТО

Рябков заявил, что формула Бухарестского саммита 2008 года, предусматривающая членство Украины и Грузии в НАТО, "должна быть исключена" Фото: EPA

По его словам, "известная формула" Бухарестского саммита 2008 года, что Украина и Грузия станут членами НАТО, – "это должно быть исключено, это должно быть заменено пониманием, что это не произойдет никогда". Или, как он заявил, "в качестве альтернативы, если США возьмут на себя односторонние обязательства в юридически обязывающей форме, что они никогда не будут голосовать за вступление Украины и других стран в НАТО".

Рябков заявил, что Россия будет "взывать к ответственности" Соединенных Штатов, "чтобы они смотрели, что для них более приоритетно: европейская безопасность или какие-то сами по себе ущербные идеи".

По его утверждениям, Россия "сделает все возможное", чтобы "дипломатическими путями" прекратить продолжающуюся интеграцию Украины в НАТО", так как этот процесс "затрагивает интересы безопасности РФ".

Согласно Конституции, Украина – суверенное и независимое государство. Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне аннексии Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.

Президент США Джо Байден говорил, что российская агрессия не станет препятствием для вступления Украины в НАТО. В то же время, отвечая на вопрос, получит ли Украина план действий для членства в НАТО, он сказал, что "это еще предстоит увидеть" и сначала Украина должна искоренить коррупцию.