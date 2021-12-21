Минобороны РФ заявило о достройке двух военных баз в Арктике

В минобороны РФ заявили, что закрыли арктические рубежи России "от агрессивной военной деятельности иностранных государств" Фото: mil.ru

По его словам, на арктических островах, архипелагах и в удаленных районах побережья "завершено создание двух военных баз, организовано несение боевого дежурства подразделений ПВО и береговых ракетных комплексов".

Шойгу отметил, что в Арктике также завершается реконструкция пяти аэродромов для приема всех типов воздушных судов.

По его словам, реализуемый комплекс мер позволит надежно закрыть арктические рубежи России "от агрессивной военной деятельности иностранных государств".