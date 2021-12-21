Минобороны РФ заявило о достройке двух военных баз в Арктике

По его словам, на арктических островах, архипелагах и в удаленных районах побережья "завершено создание двух военных баз, организовано несение боевого дежурства подразделений ПВО и береговых ракетных комплексов".
Шойгу отметил, что в Арктике также завершается реконструкция пяти аэродромов для приема всех типов воздушных судов.
По его словам, реализуемый комплекс мер позволит надежно закрыть арктические рубежи России "от агрессивной военной деятельности иностранных государств".
Британская пресса отмечала в 2018 году, что российские корабли стали проявлять "особый интерес" к учениям НАТО в Арктике.
В мае 2019 года тогдашний госсекретарь США Майк Помпео обвинял Россию и Китай в агрессивном поведении в Арктическом регионе. Он, в частности, говорил, что "Москва незаконно требует, чтобы другие страны обращались к России за разрешением на использование маршрута через Северный Ледовитый океан".
В феврале 2020 года Россия предложила Норвегии провести переговоры относительно норвежского архипелага Шпицберген в Северном Ледовитом океане. До этого "Новая газета" писала, что на Шпицбергене незаконно бывают российские военные с оружием.
В декабре 2020 года Путин заявил, что Россия "будет прирастать, конечно, Арктикой и северными территориями, это совершенно очевидная вещь".
5 апреля 2021 года американский телеканал CNN сообщил, что Россия "накапливает беспрецедентную военную мощь" в Арктике и испытывает новейшее оружие – ядерные торпеды "Посейдон" 2M39. По данным телеканала, российская техника в районе Крайнего Севера включает бомбардировщики и истребители МиГ 31БМ, а также новые радиолокационные системы у побережья Аляски.
США и Дания обеспокоены усилением военного присутствия РФ в Арктике, заявили в мае в Госдепартаменте США во время визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Данию.