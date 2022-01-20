Резников: Тактика "не провоцируй россиян" не сработала. Они воюют не с Украиной, а с НАТО и цивилизованным миром

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе Фото: ЕРА

"После этого было вторжение в Грузию, после этого было дело в Солсбери, в Крыму и Восточной Украине. Думаю, это и есть ответ. Они воюют не с Украиной, они воюют с НАТО и с цивилизованным миром. Тактика "не провоцируй россиян" не сработала… Что мы имеем? Оккупированный Крым, частично оккупированные Донецкую и Луганскую области и около 10 млн человек, которых это коснулось", – подчеркнул Резников.

В декларации Бухарестского саммита НАТО говорится, что Альянс приветствует евроатлантические устремления относительно членства в НАТО Украины и Грузии. Страны – члены Альянса договорились, что оба государства станут членами НАТО. Принимать решение о ПДЧ для Украины и Грузии уполномочены министры иностранных дел стран – членов Североатлантического союза. "ПДЧ будет следующим шагом для Украины и Грузии на их пути к членству. Сегодня мы четко заявляем, что поддерживаем заявки этих стран относительно ПДЧ", – отмечается в документе.