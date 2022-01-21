США не будут обсуждать с Россией принцип открытых дверей НАТО и сферы влияния – Блинкен

Блинкен заявил, что США не намерены ставить свои фундаментальные принципы под вопрос и Россия это понимает Фото: EPA

"Я верю, что есть области, где мы можем, основываясь на принципе взаимности, донести друг до друга свои опасения. Речь идет о таких вещах, как большая прозрачность в военных активностях, меры по снижению риска, контроль над вооружениями... Но также очень важно быть взаимно откровенными, говоря о вещах, на которые мы не пойдем", – сказал Блинкен.

Он напомнил, что у США есть фундаментальные принципы, которые они намерены защищать.

"Один из них – это принцип открытых дверей НАТО. Также это включает принцип, что одна страна не может просто менять границы других стран посредством силы и не может диктовать другим странам их выбор политики и с кем вступать в союз; не может распространять сферы влияния, которые будут подчинять соседей. Мы не собираемся ставить ни один из этих принципов под вопрос", – подчеркнул Блинкен.

По его мнению, Россия "очень хорошо понимает это".

Он также отметил, что, по утверждениям российских чиновников, они не намерены вторгаться в Украину и в ходе сегодняшней встречи Лавров повторил это.

"Но мы смотрим на то, что могут увидеть все, и значение имеют действия, а не слова... Если Россия хочет убедить мир, что у нее нет агрессивных намерений по отношению к Украине, очень хорошо было бы начать с деэскалации ситуации и убрать войска от украинской границы", – заметил Блинкен.