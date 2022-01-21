"Если хоть один военный РФ пересечет границу". Блинкен предупредил, что будет считаться вторжением в Украину

"Если российский солдат пересечет границу с Украиной, мы будем иметь дело с действительно глубокой проблемой. Потому что это будет явная атака на Украину. То ли один солдат, то ли тысяча... Существует реальный риск, и это высокий риск… Россия продолжает наращивать силы вблизи Украины, в частности недавно отправила военных в Беларусь. Поэтому это реальный риск", – сказал Блинкен.

По его словам, НАТО в течение многих лет пытался наладить с Россией "прозрачные и более положительные отношения".

"К сожалению, эти попытки были неоднократно отклонены Россией. На самом деле, в последние годы проблема была не в НАТО", – отметил Блинкен.

Он добавил, что Североатлантический союз – оборонительный альянс, который действует с полной прозрачностью.

"Это… Россия напала на Украину. Россия напала на Грузию. Россия имеет силы в Молдове против воли ее народа. Таким образом, Россия бросила реальный вызов европейской безопасности", – подчеркнул госсекретарь США.