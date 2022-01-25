Экс-сотруднику СБУ, который работает на оккупационные власти в ОРДЛО, сообщили о подозрении в госизмене и дезертирстве

"В 2014 году после захвата части Луганской области незаконными вооруженными формированиями в то время действующий сотрудник СБУ уехал с оккупированной территории. Однако вскоре вернулся и начал работать на самопровозглашенную власть в ОРДЛО. Спустя некоторое время его назначили на должность начальника оперативно-технического отдела так называемого министерства государственной безопасности "ЛНР", – сообщает пресс-служба ГБР.

По данным следствия, подозреваемый занимался сбором информации о людях, попавших в плен террористической организации "ЛНР", в том числе военнослужащих ВСУ, Национальной гвардии Украины, сотрудников СБУ и т.д.

Ему заочно сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 408 (дезертирство), ч. 1 ст. 258-3 (участие в деятельности террористической организации) и ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества.