"Мы держим козырь в рукаве". СБУ в Харьковской области сообщила о полной готовности к возможному вторжению России

"На сегодняшний день Харьковская область, харьковский силовой и правоохранительный блок как никогда за последние восемь лет готовы к возникновению любых чрезвычайных ситуаций. Только за последний год всеми подразделениями, которые входят в состав АТЦ, было проведено больше 134 учений. Фактически каждые два-три дня проходили учения, где отрабатывались разные сценарии", – сказал Дудин.

Он добавил, что в ходе учений было отработано более 10 сценариев возможного развития событий, сообщает агентство.

Дудин также рассказал, что сейчас в Харьковской области "отдельными политическими партиями, организациями и движениями разжигается истерия относительно возможной потенциальной военной угрозы".

Силовик заверил, что "на территории Харьковской области, как и на территории всей Украины, в целом есть очень много "сюрпризов", которые могут ожидать потенциального захватчика".

"Мы держим это как козырь в рукаве и не можем рассказать об этом публично, потому что после такого рассказа это потеряет свою актуальность", – сказал Дудин.