Терехов: Харьков был и будет украинским городом. У нас есть все силы и средства, чтобы дать твердый отпор потенциальному захватчику

Терехов: Все будет Харьков и все будет Украина! Фото: Харківська Міська Рада / Facebook

"Харьков был и будет украинским городом, жители которого являются гражданами единой и неделимой Украины. И любой, кто посягнет захватить Харьков, должен понимать: на защиту своего любимого города встанут не только харьковчане, но и все украинцы. В свою очередь, хочу заверить всех харьковчан: город готов дать твердый отпор потенциальному захватчику, все силы и средства для того, чтобы отстоять Харьков, у нас есть", – заверил Терехов.

По его словам, поводов для беспокойства у харьковчан нет.

"Знаю, что в силу многолетней привычки людей призывы соблюдать спокойствие зачастую имеют обратный эффект. Но уверяю вас: поводов для беспокойства нет и Харьков и дальше будет успешно развиваться под мирным небом. Все будет Харьков и все будет Украина!" – подчеркнул мэр.

В опубликованном 20 января интервью The Washington Post президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские войска могут попытаться оккупировать Харьков.