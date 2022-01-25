СБУ установила личность командира снайперов, обстреливавших Донецкий аэропорт, суд приговорил его к девяти годам

По данным СБУ, житель Донецкой области добровольно присоединился к террористам "ДНР" в январе 2015 года Фото: ssu.gov.ua

По данным спецслужбы, руководителем снайперской группы оказался житель Донецкой области, который добровольно присоединился к "ДНР" в январе 2015 года и после этого активно участвовал в боевых действиях против украинских военных.

"Злоумышленник вместе со своими подчиненными вел прицельный огонь по военнослужащим сил АТО, защищавшим Донецкий аэропорт", – говорится в сообщении.

Кроме того, по данным СБУ, он систематически собирал разведданные о количестве и расположении подразделений ВСУ, которые передавал представителям российских спецслужб.

Фото: ssu.gov.ua

По материалам контрразведки и СБУ, суд признал снайпера виновным по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины и заочно приговорил его к девяти годам лишения свободы.

Осужденный скрывается на оккупированной территории Донецкой области и объявлен в розыск.