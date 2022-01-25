ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ установила личность командира снайперов, обстреливавших Донецкий аэропорт, суд приговорил его к девяти годам

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
По данным СБУ, житель Донецкой области добровольно присоединился к террористам "ДНР" в январе 2015 года
По данным СБУ, житель Донецкой области добровольно присоединился к террористам "ДНР" в январе 2015 года
Фото: ssu.gov.ua

Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины установили личность командира одного из снайперских подразделений боевиков террористической группировки "ДНР". Об этом 25 января сообщили в СБУ.

По данным спецслужбы, руководителем снайперской группы оказался житель Донецкой области, который добровольно присоединился к "ДНР" в январе 2015 года и после этого активно участвовал в боевых действиях против украинских военных. 

"Злоумышленник вместе со своими подчиненными вел прицельный огонь по военнослужащим сил АТО, защищавшим Донецкий аэропорт", – говорится в сообщении.

Кроме того, по данным СБУ, он систематически собирал разведданные о количестве и расположении подразделений ВСУ, которые передавал представителям российских спецслужб.

Фото: ssu.gov.ua
Фото: ssu.gov.ua

По материалам контрразведки и СБУ, суд признал снайпера виновным по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины и заочно приговорил его к девяти годам лишения свободы.

Осужденный скрывается на оккупированной территории Донецкой области и объявлен в розыск.

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Донецкий аэропорт – место, где происходили одни из самых ожесточенных боев за время войны на Донбассе. Оборона аэропорта длилась 242 дня, участников обороны назвали за стойкость "киборгами". В ходе сражений были полностью разрушены все здания, оба терминала и башня управления. Украинские военные покинули аэропорт 22 января 2015 года.

По данным проекта "Книга памяти павших за Украину", за время обороны ДАП погибли 100 украинских бойцов, 440 военных были ранены, писала "Новинарня". Точное место гибели четверых бойцов, которые могли быть внесены в этот список, не удалось установить. Тела еще четверых солдат не были найдены.

Теги: СБУ, снайпер, снайперы, боевики, контрразведка, донецкий аэропорт, ДНР, АТО, ВСУ, спецслужбы, суд, Служба безопасности Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Такая нежная", "Ноги невероятные". Полякова снялась в очень коротком платье без бретелек
"Такая нежная", "Ноги невероятные". Полякова снялась в очень коротком платье без бретелек
  Дурнев о сексе: Я пару раз доставал сюрприз. У меня необрезанный, на конце члена кармашек. И этот кармашек – он как черпачок
  Дурнев о сексе: Я пару раз доставал сюрприз. У меня необрезанный, на конце члена кармашек. И этот кармашек – он как черпачок
В полиции заявили, что задержали одного из подозреваемых в ограблении вдовы Градского на 100 млн руб.
В полиции заявили, что задержали одного из подозреваемых в ограблении вдовы Градского на 100 млн руб.
"Нервничала, паниковала". Сотрудники Адель рассказали, почему она на самом деле отменила концерты за сутки до начала выступлений
"Нервничала, паниковала". Сотрудники Адель рассказали, почему она на самом деле отменила концерты за сутки до начала выступлений
"Какое роскошное тело", "Секси". Бывшая жена Узелкова в боди засветила голый пах с нижнего ракурса
"Какое роскошное тело", "Секси". Бывшая жена Узелкова в боди засветила голый пах с нижнего ракурса
  Ефросинина: У меня кубики на прессе 10 лет. Тимуру насрать на мой пресс. Он любит мою жопу
  Ефросинина: У меня кубики на прессе 10 лет. Тимуру насрать на мой пресс. Он любит мою жопу
"Спусти трусики". Экс-возлюбленная Илона Маска, певица Граймс снялась топлес в красных стрингах
"Спусти трусики". Экс-возлюбленная Илона Маска, певица Граймс снялась топлес в красных стрингах
"Это не конец прогрессии дынек". Беременная звезда "Орла и решки" Астровская, грудь которой увеличилась на четыре размера, снялась топлес
"Это не конец прогрессии дынек". Беременная звезда "Орла и решки" Астровская, грудь которой увеличилась на четыре размера, снялась топлес
Названа дата выступления Украины на "Евровидении 2022" в Турине
Названа дата выступления Украины на "Евровидении 2022" в Турине
"Не хочется скандала". Экс-участник финала нацотбора Laud после дисквалификации обратился к организаторам с новым предложением
"Не хочется скандала". Экс-участник финала нацотбора Laud после дисквалификации обратился к организаторам с новым предложением
Ани Лорак показала крупным планом голую грудь, ягодицы и промежность
Ани Лорак показала крупным планом голую грудь, ягодицы и промежность
"Даша, мужское спасибо за низкие трусики", "Сочная". Астафьева показала пляжные фото с отдыха за границей
"Даша, мужское спасибо за низкие трусики", "Сочная". Астафьева показала пляжные фото с отдыха за границей
Тина Кароль: С 25 лет, как только мы начали бороться с мужем за жизнь, я не праздновала ни одного дня рождения
Тина Кароль: С 25 лет, как только мы начали бороться с мужем за жизнь, я не праздновала ни одного дня рождения
  Ефросинина о съемках в рекламе белья: Контракт у меня выгодный. Если бы там не было денег, я бы не снималась
  Ефросинина о съемках в рекламе белья: Контракт у меня выгодный. Если бы там не было денег, я бы не снималась
"Здоровенные пушки". 55-летняя Хайек снялась в мокром купальнике
"Здоровенные пушки". 55-летняя Хайек снялась в мокром купальнике
"Красивая, а таланта нет. Все благодаря Косте", "Тоже хочется запустить пальчики". Брежнева крупным планом показала грудь в декольте
"Красивая, а таланта нет. Все благодаря Косте", "Тоже хочется запустить пальчики". Брежнева крупным планом показала грудь в декольте
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Сиськи норм", "Я бы тебя съел". 35-летняя звезда "Женского квартала" Сопонару позировала в "голом" наряде (108237)
2
39-летняя Мейхер выставила на обозрение грудь и показала татуировку в интимном месте (90246)
3
"Вау, секс", "Персик", "Беременна?" Каменских снялась в облегающем кожаном наряде (86018)
4
"Там такой пельмень, что не помещается в трусы", "Бабушкин вареник". Каменских показала промежность перед камерой (72790)
5
"Она перестала общаться. Вернулась, когда узнала, что я беременна". 40-летняя Тоня Матвиенко рассказала об отношениях с 23-летней дочерью (69729)
6
"Простудишь попу и гнездышко". Никитюк в снегу развела ноги перед камерой (66260)
7
"Блин, жалко бабу", "Серега за "Виагрой" метнулся?" Волочкова снялась голой в бане (44985)
8
Каменских выставила на обозрение голый пах и грудь (33839)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS