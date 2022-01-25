СБУ установила личность командира снайперов, обстреливавших Донецкий аэропорт, суд приговорил его к девяти годам

По данным спецслужбы, руководителем снайперской группы оказался житель Донецкой области, который добровольно присоединился к "ДНР" в январе 2015 года и после этого активно участвовал в боевых действиях против украинских военных.
"Злоумышленник вместе со своими подчиненными вел прицельный огонь по военнослужащим сил АТО, защищавшим Донецкий аэропорт", – говорится в сообщении.
Кроме того, по данным СБУ, он систематически собирал разведданные о количестве и расположении подразделений ВСУ, которые передавал представителям российских спецслужб.
По материалам контрразведки и СБУ, суд признал снайпера виновным по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины и заочно приговорил его к девяти годам лишения свободы.
Осужденный скрывается на оккупированной территории Донецкой области и объявлен в розыск.
В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
Донецкий аэропорт – место, где происходили одни из самых ожесточенных боев за время войны на Донбассе. Оборона аэропорта длилась 242 дня, участников обороны назвали за стойкость "киборгами". В ходе сражений были полностью разрушены все здания, оба терминала и башня управления. Украинские военные покинули аэропорт 22 января 2015 года.
По данным проекта "Книга памяти павших за Украину", за время обороны ДАП погибли 100 украинских бойцов, 440 военных были ранены, писала "Новинарня". Точное место гибели четверых бойцов, которые могли быть внесены в этот список, не удалось установить. Тела еще четверых солдат не были найдены.