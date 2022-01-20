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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Личного охранника главаря боевиков на Донбассе осудили на восемь лет тюрьмы

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Кроме тюрьмы, подсудимому также назначили конфискацию всего имущества, за исключением жилья
Кроме тюрьмы, подсудимому также назначили конфискацию всего имущества, за исключением жилья
Фото: depositphotos.com

Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области осудил на восемь лет тюрьмы мужчину, который состоял в личной охране одного из главарей боевиков на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

Суд установил, что в 2014 году боевик выехал из Одессы в Донецк, где вошел в одно из подразделений террористической организации "ДНР". 

"Обвиняемый в суде рассказал, что 14 августа 2014 года он был в селе Степановка рядом с границей РФ, видел, как через границу заходили российские войска. Его задачей было прикрытие "Градов" от наземного нападения. В дальнейшем он ездил в Снежный за боеприпасами, которые им предоставляли россияне", – говорится в решении суда.

В октябре 2014 года его группу перевели в реактивный дивизион, где ему дали звание "сержанта". С декабря 2014-го начали выплачивать заработную плату 1500 грн еженедельно, а потом уже начали платить долларами. С начала "службы" опознавательных знаков у него не было, а в дальнейшем ему выдали шевроны так называемой бригады "ДНР".

Обвиняемый сопровождал военную технику и главарей "ДНР" и "ЛНР", в том числе и руководство подразделений вооруженных сил РФ. Также следствие выяснило, что мужчина состоял в личной охране одного из руководителей террористической организации.

С 2016 года он стал начальником разведки и получил звание "лейтенант". За время службы получил награду "За боевые заслуги". В дальнейшем он написал рапорт на увольнение и отправился в Москву, откуда уехал в Одессу, говорится в решении суда.

Мужчину задержали в апреле 2017 года пограничники Сумского отряда в пункте пропуска "Конотоп", когда тот пытался попасть в Украину поездом "Москва – Одесса". 

Суд признал одессита виновным по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (создание террористической группы или террористической организации) и назначил ему наказание в виде восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества, кроме жилья.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: МВД, ДНР, война в Украине, ЛНР, война на Донбассе, суд
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