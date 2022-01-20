На Донбассе боевики уже двое суток не нарушали перемирие

Война на Донбассе началась в 2014 году Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

"За прошедшие сутки, 19 января, и по состоянию на 7.00 текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", – говорится в сообщении.

В штабе ООС подчеркнули, что "военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации".

18 января боевики также не нарушали перемирие на Донбассе.