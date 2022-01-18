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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Боевики на Донбассе вторые сутки подряд только раз нарушили режим тишины – штаб ООС

По состоянию на 7.00 18 января нарушений режима прекращения огня со стороны боевиков на Донбассе не зафиксировано
По состоянию на 7.00 18 января нарушений режима прекращения огня со стороны боевиков на Донбассе не зафиксировано
Фото: EPA

За сутки 17 января российско-оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня. Об этом утром 18 января сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

"В направлении Песок [Донецкой области] противник открывал огонь из подствольных гранатометов. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет", – говорится в сообщении.

По состоянию на 7.00 18 января нарушений режима прекращения огня со стороны боевиков не зафиксировано.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/295560909265893

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В июле 2020 года Офис президента Украины сообщил, что трехсторонняя контактная группа в ходе видеоконференции согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе. "Режим соблюдения полного и всеобъемлющего прекращения огня в случае, если он будет соблюден другой стороной, является базовой предпосылкой для реализации Минских договоренностей и открывает путь к выполнению других положений этих договоренностей", – подчеркивалось в сообщении ОП.

Полный и всеобъемлющий режим прекращения огня на Донбассе вступил в силу 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях его нарушения боевиками.

С начала 2021-го в боях на Донбассе погибло 65 украинских военнослужащих, 263 были ранены, проинформировали в Генштабе ВСУ 23 декабря.

22 декабря 2021 года, перед новогодними и рождественскими праздниками, трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня. Боевики нарушили эти договоренности в первые же сутки.

Теги: Россия, Украина, Донбасс, оккупация, агрессия, боевики, Пески, гранатомет, ВСУ, война в Украине, конфликт, военнослужащий, война на Донбассе, режим тишины, ООС, нарушение
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