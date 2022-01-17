За прошлые сутки боевики только раз нарушили перемирие, но ранили украинского военного – штаб ООС

С начала текущих суток нарушений режима тишины на Донбассе не зафиксировано Фото: depositphotos.com (иллюстративное фото)

В направлении Катериновки незаконные вооруженные формирования открывали огонь из автоматических и станковых противотанковых гранатометов, а также стрелкового оружия.

В результате обстрела украинский военный был ранен. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное.

С начала текущих суток 17 января, по состоянию на 7 часов утра штаб не зафиксировал нарушений режима прекращения огня со стороны боевиков.

"Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", – добавили в штабе.