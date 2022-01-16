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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Боевики на Донбассе вторые сутки не нарушают договоренностей о перемирии – штаб ООС

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Война на Донбассе продолжается с 2014 года
Война на Донбассе продолжается с 2014 года
Фото: ЕРА

В субботу, 15 января, боевики на Донбассе ни разу не нарушали договоренности о прекращении огня, проинформировал в Facebook утром 16 января пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

"За прошедшие сутки, 15 января, и по состоянию на 7.00 текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", – говорится в сообщении.

В штабе ООС подчеркнули, что украинские военнослужащие "контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации".

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/294342326054418

14 января боевики нарушали перемирие два раза.

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В июле 2020 года Офис президента Украины сообщил, что трехсторонняя контактная группа в ходе видеоконференции согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе. "Режим соблюдения полного и всеобъемлющего прекращения огня в случае, если он будет соблюден другой стороной, является базовой предпосылкой для реализации Минских договоренностей и открывает путь к выполнению других положений этих договоренностей", – подчеркивалось в сообщении ОП.

Полный и всеобъемлющий режим прекращения огня на Донбассе вступил в силу 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях его нарушения боевиками.

С начала 2021-го в боях на Донбассе погибло 65 украинских военнослужащих, 263 были ранены, проинформировали в Генштабе ВСУ 23 декабря. 

22 декабря 2021 года, перед новогодними и рождественскими праздниками, трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня. Боевики нарушили эти договоренности в первые же сутки.

Теги: Донбасс, боевики, перемирие, война в Украине, война на Донбассе, операция Объединенных сил, ООС
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