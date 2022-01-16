Боевики на Донбассе вторые сутки не нарушают договоренностей о перемирии – штаб ООС

Война на Донбассе продолжается с 2014 года Фото: ЕРА

"За прошедшие сутки, 15 января, и по состоянию на 7.00 текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", – говорится в сообщении.

В штабе ООС подчеркнули, что украинские военнослужащие "контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации".

14 января боевики нарушали перемирие два раза.