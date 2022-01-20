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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ разоблачила "луганских казаков", воевавших против украинских военных на Донбассе

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Правоохранители задокументировали факты привлечения участников группировки к охране незаконных блокпостов в ОРДЛО
Правоохранители задокументировали факты привлечения участников группировки к охране незаконных блокпостов в ОРДЛО
Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины установила личности 13 главарей и активных участников так называемого "Луганского округа донских казаков", воевавших против сил антитеррористической операции в составе пророссийских незаконных вооруженных формирований. Об этом 20 января сообщила пресс-служба СБУ.

Установлено, что ранее они входили в состав одноименной общественной организации, которую зарегистрировали до 2014 года. Впоследствии, по материалам СБУ, суд принял решение о ее запрете и принудительном роспуске.

"Злоумышленники активно участвовали в боевых действиях против сил антитеррористической операции в районах Луганска и Дебальцево [Донецкой области]. Кроме того, они сопровождали так называемые "гуманитарные" грузы из РФ для боевиков, а также патрулировали населенные пункты на временно не подконтрольных украинским властям территориях региона", – говорится в сообщении.

Помимо этого, правоохранители задокументировали факты привлечения участников группировки к охране незаконных блокпостов в ОРДЛО. Там они, в частности, останавливали общественный транспорт и автомобили местных жителей и проводили противоправные обыски.

По данным СБУ, сейчас главари "казачьего" формирования скрываются от правосудия на не подконтрольной украинским властям территории Луганской области. После задержания подозреваемые будут привлечены к уголовной ответственности.

Открыты уголовные производства по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание – 15 лет лишения свободы.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Россия, СБУ, Украина, военные, казаки, террористы, антитеррористическая операция, боевики, правоохранители, война на Донбассе, ОРДЛО, Служба безопасности Украины
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