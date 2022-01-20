СБУ разоблачила "луганских казаков", воевавших против украинских военных на Донбассе

Установлено, что ранее они входили в состав одноименной общественной организации, которую зарегистрировали до 2014 года. Впоследствии, по материалам СБУ, суд принял решение о ее запрете и принудительном роспуске.

"Злоумышленники активно участвовали в боевых действиях против сил антитеррористической операции в районах Луганска и Дебальцево [Донецкой области]. Кроме того, они сопровождали так называемые "гуманитарные" грузы из РФ для боевиков, а также патрулировали населенные пункты на временно не подконтрольных украинским властям территориях региона", – говорится в сообщении.

Помимо этого, правоохранители задокументировали факты привлечения участников группировки к охране незаконных блокпостов в ОРДЛО. Там они, в частности, останавливали общественный транспорт и автомобили местных жителей и проводили противоправные обыски.

По данным СБУ, сейчас главари "казачьего" формирования скрываются от правосудия на не подконтрольной украинским властям территории Луганской области. После задержания подозреваемые будут привлечены к уголовной ответственности.

Открыты уголовные производства по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание – 15 лет лишения свободы.