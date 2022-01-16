В зоне боевых действий пробыл пять месяцев. В Днепре попрощались с погибшим на Донбассе 23-летним военным

Супрун жил с матерью в Днепре. Он окончил Днепровский лицей информационных технологий и Национальную академию сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного во Львове. После окончания учебы в 2020 году заключил контракт с Вооруженными силами Украины.

Житель Днепра сначала служил в Гвардейском Днепропетровской области, затем – на Донбассе. В зоне боевых действий он пробыл пять месяцев.

Супрун служил в 25-й отдельной Сичеславской воздушно-десантной бригаде, он был командиром взвода. Супрун и его коллега Валерий Петренко получили несовместимые с жизнью травмы в районе поселка Крутая Балка Донецкой области. Военнослужащие восстанавливали минно-взрывные заграждения.