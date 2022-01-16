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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В зоне боевых действий пробыл пять месяцев. В Днепре попрощались с погибшим на Донбассе 23-летним военным

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Супрун в 2020 году заключил контракт с Вооруженными силами Украины
Супрун в 2020 году заключил контракт с Вооруженными силами Украины
Фото: mvs.gov.ua

15 января в Днепре похоронили 23-летнего лейтенанта Илью Супруна, который подорвался на Донбассе на неизвестном взрывном устройстве. Об этом сообщило Общественное.

Супрун жил с матерью в Днепре. Он окончил Днепровский лицей информационных технологий и Национальную академию сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного во Львове. После окончания учебы в 2020 году заключил контракт с Вооруженными силами Украины.

Житель Днепра сначала служил в Гвардейском Днепропетровской области, затем – на Донбассе. В зоне боевых действий он пробыл пять месяцев.

Супрун служил в 25-й отдельной Сичеславской воздушно-десантной бригаде, он был командиром взвода. Супрун и его коллега Валерий Петренко получили несовместимые с жизнью травмы в районе поселка Крутая Балка Донецкой области. Военнослужащие восстанавливали минно-взрывные заграждения.

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В июле 2020 года Офис президента Украины сообщил, что трехсторонняя контактная группа в ходе видеоконференции согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе. "Режим соблюдения полного и всеобъемлющего прекращения огня в случае, если он будет соблюден другой стороной, является базовой предпосылкой для реализации Минских договоренностей и открывает путь к выполнению других положений этих договоренностей", – подчеркивалось в сообщении ОП.

Полный и всеобъемлющий режим прекращения огня на Донбассе вступил в силу 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях его нарушения боевиками.

С начала 2021-го в боях на Донбассе погибло 65 украинских военнослужащих, 263 были ранены, проинформировали в Генштабе ВСУ 23 декабря.

22 декабря 2021 года, перед новогодними и рождественскими праздниками, трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня. Боевики нарушили эти договоренности в первые же сутки.

Теги: Днепр, похороны, ВСУ, война в Украине, военнослужащий, война на Донбассе
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