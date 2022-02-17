Боевики обстреляли Врубовку, один из снарядов попал во двор лицея, где находились 30 учеников. Часть детей спрятались в подвале

"Сегодня около 10.25 утра произошел обстрел со стороны временно оккупированной территории по населенному пункту Врубовка, в результате чего один из снарядов попал во двор Врубовского лицея Попаснянской городской территориальной общины. На момент обстрела в лицее находились 30 учеников и 14 человек персонала. По состоянию на 11.10 восемь учеников и два сотрудника персонала находятся в подвальном помещении лицея, остальных детей забрали родители", – говорится в сообщении.

Помимо этого, зафиксировано прямое попадание в хозяйственное сооружение одного из жилых домов, поврежден частный дом. Также повреждения нанесены коммунальной инфраструктуре – перебит газопровод высокого давления. Без газоснабжения остались 70 квартир в многоэтажках и 96 частных домов.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

По имеющимся данным, российские оккупанты обстреляли Врубовку из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 122 мм.