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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Боевики обстреляли Врубовку, один из снарядов попал во двор лицея, где находились 30 учеников. Часть детей спрятались в подвале

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По имеющимся данным, российские оккупанты обстреляли Врубовку из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 122 мм
По имеющимся данным, российские оккупанты обстреляли Врубовку из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 122 мм
Фото: Попаснянська міська військово-цивільна адміністрація / Facebook

Боевики 17 февраля обстреляли поселок городского типа Врубовка Луганской области. Об этом в Facebook сообщила Попаснянская городская военно-гражданская администрация.

"Сегодня около 10.25 утра произошел обстрел со стороны временно оккупированной территории по населенному пункту Врубовка, в результате чего один из снарядов попал во двор Врубовского лицея Попаснянской городской территориальной общины. На момент обстрела в лицее находились 30 учеников и 14 человек персонала. По состоянию на 11.10 восемь учеников и два сотрудника персонала находятся в подвальном помещении лицея, остальных детей забрали родители", – говорится в сообщении.

Помимо этого, зафиксировано прямое попадание в хозяйственное сооружение одного из жилых домов, поврежден частный дом. Также повреждения нанесены коммунальной инфраструктуре – перебит газопровод высокого давления. Без газоснабжения остались 70 квартир в многоэтажках и 96 частных домов.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

По имеющимся данным, российские оккупанты обстреляли Врубовку из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 122 мм.

https://www.facebook.com/popasnavca/posts/4855322851228062

Контекст:

17 февраля ситуация на Донбассе обострилась. Боевики обстреливают, в том числе из запрещенного Минскими соглашениями вооружения, населенные пункты, которые находятся под контролем Украины.

Около 9.00 боевики обстреляли из тяжелого вооружения детский сад в Станице Луганской. Во время провокации со стороны незаконных вооруженных формирований в заведении находились 20 детей и 18 работников, их эвакуировали. В результате атаки оккупантов пострадали трое работников детского сада – две женщины и мужчина получили контузии.

В ВСУ отметили, что боевики пытаются обвинить в этой провокации украинскую сторону, распространяя фейки об обстреле детсада.

Станицу Луганскую боевики обстреливают третий день подряд.

Теги: Россия, Украина, Луганская область, вооружение, провокации, Попасная, ВСУ, обстрелы, Врубовка, разрушения
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