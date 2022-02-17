Боевики обстреляли Станицу Луганскую, пострадали два мирных жителя. Фоторепортаж
Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook
Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook
Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook
Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook
Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook
Поселок Станица Луганская в Луганской области боевики обстреляли из тяжелой артиллерии, проинформировал
17 февраля в Facebook пресс-центр штаба операции Объединенных сил. "Снаряды попали в здание детского сада. По предварительным данным, двое гражданских лиц получили контузии", – говорится в сообщении. В штабе ООС отметили, что местных жителей пришлось эвакуировать. Станицу Луганскую боевики обстреливают
третий день подряд.