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Боевики обстреляли Станицу Луганскую, пострадали два мирных жителя. Фоторепортаж

Сегодня 12.24
Поселок Станица Луганская в Луганской области боевики обстреляли из тяжелой артиллерии, проинформировал 17 февраля в Facebook пресс-центр штаба операции Объединенных сил. "Снаряды попали в здание детского сада. По предварительным данным, двое гражданских лиц получили контузии", – говорится в сообщении. В штабе ООС отметили, что местных жителей пришлось эвакуировать. Станицу Луганскую боевики обстреливают третий день подряд.
Теги: Луганская область, боевики, Станица Луганская, артиллерия, обстрелы, война в Украине, пострадавшие, война на Донбассе, контузия, ООС
 

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