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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Боевики второй день подряд обстреливают из минометов Станицу Луганскую – штаб ООС

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Боевики практически ежедневно нарушают перемирие на Донбассе
Боевики практически ежедневно нарушают перемирие на Донбассе
Фото: EPA

За сутки 15 февраля боевики на Донбассе четыре раза нарушили режим тишины, из них два – с использованием запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщил утром 16 февраля пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

Так, в направлении Катериновки боевики открывали огонь из противотанковых ракетных комплексов. В направлении Лобачево оккупанты стреляли из ручных противотанковых гранатометов. Неподалеку от Орехового вооруженные формирования обстреливали украинские позиции с применением минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов, а вблизи Станицы Луганской применили минометы калибра 82 мм.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет", – отмечается в сообщении. 

Сегодня утром российские наемники снова совершили обстрел окрестностей Станицы Луганской из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, добавили в штабе. 

Украинские военные в результате обстрела не пострадали. 

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/313360127485971

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В июле 2020 года Офис президента Украины сообщил, что трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе. 27 июля он вступил в силу. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях его нарушения боевиками.

С начала 2021-го в боях на Донбассе погибли 65 украинских военнослужащих, 263 были ранены, проинформировали в Генштабе ВСУ 23 декабря.

22 декабря 2021 года, перед новогодними и рождественскими праздниками, трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня. Боевики нарушили эти договоренности в первые же сутки.

3 февраля 2022 года министр обороны Алексей Резников сообщил, что интенсивность провокаций со стороны оккупантов на Донбассе уменьшается: за 21 день не погиб ни один украинский воин.

Теги: боевики, Станица Луганская, Орехово, гранатомет, ВСУ, обстрелы, Катериновка, война в Украине, война на Донбассе, режим тишины, миномет, ООС
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