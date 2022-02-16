Боевики второй день подряд обстреливают из минометов Станицу Луганскую – штаб ООС

Так, в направлении Катериновки боевики открывали огонь из противотанковых ракетных комплексов. В направлении Лобачево оккупанты стреляли из ручных противотанковых гранатометов. Неподалеку от Орехового вооруженные формирования обстреливали украинские позиции с применением минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов, а вблизи Станицы Луганской применили минометы калибра 82 мм.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет", – отмечается в сообщении.

Сегодня утром российские наемники снова совершили обстрел окрестностей Станицы Луганской из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, добавили в штабе.

Украинские военные в результате обстрела не пострадали.