Спутниковые снимки показывают всплеск военной активности России у границ Украины – Reuters

Снимки, которые анализирует Reuters, обнародовало также фотоагентство ЕРА, они сделаны 13-го и 14 февраля, до заявления России о частичном отводе войск.

На спутниковых снимках зафиксирована новая и значительная военная активность РФ в Беларуси, оккупированном Крыму и на западе России.

Спутники Maxar Technologies заметили несколько крупных подразделений войск и боевых вертолетов, а также новое развертывание истребителей на передовых позициях.

Также на фото зафиксировано, как некоторые подразделения покидают полигоны в составе колонн.