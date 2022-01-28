ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Мы не видим большей эскалации на границе, чем это было раньше – Зеленский

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский: Сейчас ситуацию я не считаю более напряженной, чем она была в пик российских учений
Зеленский: Сейчас ситуацию я не считаю более напряженной, чем она была в пик российских учений
Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 28 января заявил, что не считает уровень эскалации на украинских границах со стороны войск Российской Федерации выше, чем было в начале 2021 года, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Сегодня мы не видим большей эскалации, чем она была раньше. Да, увеличилось количество военных, но я об этом говорил еще в начале 2021 года, когда говорили о военных учениях Российской Федерации. Тогда было большое увеличение [войск РФ], тогда нас поддерживали США и европейские друзья. Они призвали Россию увести войска. Сейчас ситуацию я не считаю более напряженной, чем она была в пик российских учений", – заявил Зеленский.

При этом, по словам Зеленского, в начале прошлого года такой информационной политики, как сейчас, в отношении возможной эскалации не было.

"Я считаю, что эта политика должна быть взвешенная. И журналисты, если хотят понять какая ситуация, пускай едут в Киев. У нас что ездят танки по нашим улицам? Нет. Но если ты здесь не находишься, то ощущение такое. У Англии, Германии, Франции, Литвы. Из СМИ ощущение такое, что у нас война, у нас ходят войска по дорогам, у нас мобилизация. Это не так. Нам не нужна эта паника", – говорит украинский президент.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщал 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь, где на февраль намечены их совместные военные учения.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил 24 января, что Россия не создала ни одной ударной группировки, что бы свидетельствовало о подготовке ее вторжения в Украину. По мнению Данилова, полномасштабное вторжение России в Украину на сегодня невозможно.

Зеленский 24 января по итогам заседания СНБО заявил, что представители СНБО работают для полной деэскалации и мирного урегулирования ситуации на Донбассе, в Украине все под контролем и причин для паники нет.

26 января заместитель госсекретаря США Венди Шерман сказала, что США видят все признаки того, что президент РФ Владимир Путин намерен применить военную силу против Украины до середины февраля. Она отметила, что не знает, принял ли тот окончательное решение.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, Владимир Зеленский, российская агрессия, война в Украине, войска
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Бацман о дружбе с Гурченко: Я застала уже хвост этой кометы. Она была такая простая!
  Бацман о дружбе с Гурченко: Я застала уже хвост этой кометы. Она была такая простая!
  "Вкусно получается", "Очень аппетитные блинчики". Кулинарный блогер показала, как приготовить творожные блины
  "Вкусно получается", "Очень аппетитные блинчики". Кулинарный блогер показала, как приготовить творожные блины
  Финалист украинского нацотбора из Беларуси: Я был рад любому выбору песни, даже если бы пришлось петь "Пусть бегут неуклюже"
  Финалист украинского нацотбора из Беларуси: Я был рад любому выбору песни, даже если бы пришлось петь "Пусть бегут неуклюже"
"Какую фоточку нашла". Брежнева снялась в одних брюках и очках
"Какую фоточку нашла". Брежнева снялась в одних брюках и очках
"Так нежно", "Какая точеная фигурка! Видна работа". 36-летняя Viktoria показала мальдивские снимки в бикини перед отъездом домой
"Так нежно", "Какая точеная фигурка! Видна работа". 36-летняя Viktoria показала мальдивские снимки в бикини перед отъездом домой
  "Я за то, чтобы называть улицы нейтральными именами, чтобы не менять их каждый раз". Данилко рассказал, как относится к Бандере
  "Я за то, чтобы называть улицы нейтральными именами, чтобы не менять их каждый раз". Данилко рассказал, как относится к Бандере G
"Евровидение 2022". Финалист нацотбора Barleben презентовал фрагмент конкурсной песни. Аудио
"Евровидение 2022". Финалист нацотбора Barleben презентовал фрагмент конкурсной песни. Аудио
  "К нам пришло несколько команд, предложили каждая свое видение". Бацман рассказала о новом проекте Гордона
  "К нам пришло несколько команд, предложили каждая свое видение". Бацман рассказала о новом проекте Гордона
"Не стыдится в таком виде фоткаться!" Голая 44-летняя Чехова показала, как принимает ванну
"Не стыдится в таком виде фоткаться!" Голая 44-летняя Чехова показала, как принимает ванну
"Высокие отношения". Козловский оставил поклонницу без ужина
"Высокие отношения". Козловский оставил поклонницу без ужина
Продюсеры шоу "Холостяк" презентовали промо-ролик нового сезона с участием бизнесмена из Майами. Видео
Продюсеры шоу "Холостяк" презентовали промо-ролик нового сезона с участием бизнесмена из Майами. Видео
"Что случилось с ее задницей?", "О боже, это выглядит ужасно". 63-летняя Мадонна показала голую пятую точку
"Что случилось с ее задницей?", "О боже, это выглядит ужасно". 63-летняя Мадонна показала голую пятую точку
  "Лучше быть придурком, чем террористом". Данилко отреагировал на слова единоросса из "ДНР" не пускать Сердючку в РФ после песни о Бандере
  "Лучше быть придурком, чем террористом". Данилко отреагировал на слова единоросса из "ДНР" не пускать Сердючку в РФ после песни о Бандере G
"Космическая красавица!", "Секси". Каменских показала голую грудь
"Космическая красавица!", "Секси". Каменских показала голую грудь
  Бацман рассказала, кто спродюсировал Гордона
  Бацман рассказала, кто спродюсировал Гордона
Дочь Меладзе о своем участии в шоу "Голос країни": Фамилия ни при чем. Если бы я плохо пела, мне посоветовали бы прийти в следующем сезоне
Дочь Меладзе о своем участии в шоу "Голос країни": Фамилия ни при чем. Если бы я плохо пела, мне посоветовали бы прийти в следующем сезоне
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Вот у тебя станочек", "Драл бы и драл". Ани Лорак станцевала перед камерой в лифе и узкой юбке (238006)
2
"Жалко дочь, стыдится матери". Гости вблизи сняли дырку на пятой точке Волочковой и выложили все в сеть (137321)
3
"Фигура шикарная", "Хочу". Рианна показала голую грудь и ягодицы в прозрачном белье (111329)
4
"Румяный пирожочек". Michelle Andrade снялась в мокром купальнике (81836)
5
"Жопа – отпад", "С родным целлюлитом". Тодоренко с нижнего ракурса показала голые ягодицы (77596)
6
"Кажется, что выхода нет". Проживающая в Германии жена мэра Кличко рассказала о своих медитациях (76842)
7
"Малыш, ты супер", "Грудь красивая". Дорофеева в белом лифе крупным планом показала яркий макияж (64558)
8
"Вот и образовалась парочка", "Красивые". Тина Кароль отпраздновала день рождения с мужчиной. Фото (57787)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS