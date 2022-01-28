Мы не видим большей эскалации на границе, чем это было раньше – Зеленский

Зеленский: Сейчас ситуацию я не считаю более напряженной, чем она была в пик российских учений Фото: EPA

"Сегодня мы не видим большей эскалации, чем она была раньше. Да, увеличилось количество военных, но я об этом говорил еще в начале 2021 года, когда говорили о военных учениях Российской Федерации. Тогда было большое увеличение [войск РФ], тогда нас поддерживали США и европейские друзья. Они призвали Россию увести войска. Сейчас ситуацию я не считаю более напряженной, чем она была в пик российских учений", – заявил Зеленский.

При этом, по словам Зеленского, в начале прошлого года такой информационной политики, как сейчас, в отношении возможной эскалации не было.

"Я считаю, что эта политика должна быть взвешенная. И журналисты, если хотят понять какая ситуация, пускай едут в Киев. У нас что ездят танки по нашим улицам? Нет. Но если ты здесь не находишься, то ощущение такое. У Англии, Германии, Франции, Литвы. Из СМИ ощущение такое, что у нас война, у нас ходят войска по дорогам, у нас мобилизация. Это не так. Нам не нужна эта паника", – говорит украинский президент.