США видят все признаки того, что Путин намерен применить военную силу против Украины до середины февраля – Шерман

Об этом 26 января в ходе онлайн-дискуссии с экс-президентом Эстонии Керсти Кальюлайд заявила заместитель госсекретаря США Венди Шерман. Мероприятие было организовано форумом YES и транслировалось на его YouTube-канале.
"Я не знаю, о чем думает Путин. Наверное, даже люди из его близкого окружения не знают, что он будет делать в будущем. Но я знаю, что есть планы по концентрации военных подразделений на территории Украины. Я думаю, что у президента [Путина] есть и другие планы. Не знаю, принял ли он окончательное решение, но, конечно, мы видим все признаки того, что он намерен применить военные силы в какое-то время: сейчас или, возможно, в середине февраля", – сказала Шерман в ответ на просьбу Кальюлайд спрогнозировать, как будет развиваться ситуация.
Шерман напомнила, что 4 февраля состоится церемония открытия Олимпийских игр в Пекине. Ожидается, что на открытии будет Путин.
"Я думаю, что глава [Китая] Си Цзиньпин будет не в восторге, если президент Путин использует этот момент для захвата Украины. Это может повлиять на его тайминг и мысли", – добавила она.
Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщал 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.
США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.
17 декабря 2021 года на фоне наращивания российских войск вблизи границ Украины МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении" и отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.
10-го, 12-го и 13 января проходили переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогам в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только Украиной и 30 странами – членами Альянса, и подчеркнул: Россия представляет угрозу для Украины, а не наоборот.
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд сказала в интервью Financial Times, которое вышло 15 января, что США имеют 18 различных сценариев на случай вторжения России в Украину. В Кремле ответили, что "тоже разные сценарии рассматривают".
В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.
Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил 24 января, что Россия не создала ни одной ударной группировки, что бы свидетельствовало о подготовке ее вторжения в Украину. По мнению секретаря Данилова, полномасштабное вторжение России в Украину на сегодня невозможно.
Президент Украины Владимир Зеленский 24 января по итогам заседания СНБО заявил, что представители СНБО работают для полной деэскалации и мирного урегулирования ситуации на Донбассе, в Украине все под контролем и причин для паники нет.