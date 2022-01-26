США видят все признаки того, что Путин намерен применить военную силу против Украины до середины февраля – Шерман

Об этом 26 января в ходе онлайн-дискуссии с экс-президентом Эстонии Керсти Кальюлайд заявила заместитель госсекретаря США Венди Шерман. Мероприятие было организовано форумом YES и транслировалось на его YouTube-канале.

"Я не знаю, о чем думает Путин. Наверное, даже люди из его близкого окружения не знают, что он будет делать в будущем. Но я знаю, что есть планы по концентрации военных подразделений на территории Украины. Я думаю, что у президента [Путина] есть и другие планы. Не знаю, принял ли он окончательное решение, но, конечно, мы видим все признаки того, что он намерен применить военные силы в какое-то время: сейчас или, возможно, в середине февраля", – сказала Шерман в ответ на просьбу Кальюлайд спрогнозировать, как будет развиваться ситуация.

Шерман напомнила, что 4 февраля состоится церемония открытия Олимпийских игр в Пекине. Ожидается, что на открытии будет Путин.

"Я думаю, что глава [Китая] Си Цзиньпин будет не в восторге, если президент Путин использует этот момент для захвата Украины. Это может повлиять на его тайминг и мысли", – добавила она.